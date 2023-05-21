بآيات من القرآن الكريم.. تحدي الحروف الأبجدية يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

حقق مقطع فيديو للناشط الماليزي فرقان فواز أكثر من 9 ملايين مشاهدة على منصة (تيك توك) وما يزيد على مليون إعجاب.

وتحدى فرقان في المقطع أحد أصدقائه على طريقة الترند، لكن بدلًا من جُمل عشوائية اختار الشاب آيات من القرآن الكريم.

وبينما كان صديق فرقان يبادر باختيار أحد الحروف الأبجدية، كان الناشط يستظهر آية من القرآن الكريم تبدأ بالحرف نفسه.

وكان صديق فرقان يبدأ الآية ليكملها الأخير، في تحدٍّ لاستظهار ما يحفظ من القرآن، وتبارى الصديقان بالتناوب على ذكر آيات تبدأ بالحروف الأبجدية حسب الترتيب.

ويأتي هذا النوع من التحديات في حين يواجه التطبيق الشهير (تيك توك) دعاوى قضائية واتهامات بالترويج لتحديات قاتلة تودي بحياة الأطفال، وذلك بعد أن قضى تحدي “الإغماء” أو “التعتيم” على حياة كثير من الأطفال.





من جهته، روى الداعية الإسلامي الدكتور نبيل العوضي تجربته مع تطبيق (تيك توك)، وقال إنه وجد إقبالًا على المقاطع الدينية التي يبثها على هذا التطبيق أكثر من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأوضح العوضي، في حديث سابق لبرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أنه يفتح بثًّا مباشرًا يوميًّا على تيك توك مدة نصف ساعة، تصل مشاهداته إلى 50 أو 60 ألف مشاهدة.

وأشار إلى أن كل المحاضرات التي يلقيها عبر تيك توك هي عن قصص من القرآن الكريم وشرح لآيات منه، مؤكدًا وجود اهتمام كبير من رواد المنصة الشبابية.

ووجد الداعية، حسب تعبيره، خيرًا كثيرًا في تيك توك رغم تحذير الناس منه والحديث عن أنه “منصة قاتمة”.