معلم بريطاني يشهر إسلامه على يد طالبه في الأردن (فيديو)
20/5/2023-|آخر تحديث: 20/5/202312:42 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
تداول ناشطون على مواقع التواصل تسجيلًا يوثق إشهار معلم بريطاني إسلامه على يد طالبه في الأردن.
وفي الفيديو الملتقط في مدينة الرمثا شمال المملكة، يقف المعلم مع طالبه الأردني وأحد الدعاة ويتم تلقينه الشهادة.
وبعد نطقه الشهادة أكد الطالب لمعلمه أنه “أصبح مسلمًا بشكل رسمي”، وعانقه فيما بعد.
وارتفعت نسبة معتنقي الإسلام في بريطانيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وارتفعت أعداد المسلمين بشكل عام من 2.7 مليون شخص في 2011 إلى 3.9 ملايين في 2021، بزيادة 1.2 مليون مسلم في 10 سنوات، وبات المسلمون يشكلون 6.5% من مجموع سكان بريطانيا.
معلم بريطاني يشهر إسلامه على يد طالبه في #الأردن pic.twitter.com/9RFaaiU93F
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2023
المصدر : مواقع التواصل