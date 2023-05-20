تحدٍّ على تيك توك يجبر هيونداي على دفع ملايين الدولارت لمالكي سياراتها

تعتزم شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات دفع ما يصل إلى 200 مليون دولار تعويضًا لمالكي سيارات من صنعها في الولايات المتحدة، بعد سلسلة سرقات وحوادث ناجمة عن تحدٍّ حقق انتشارًا واسعًا على “تيك توك”.

وبهدف إنهاء دعاوى قضائية جماعية، توصلت الشركة إلى اتفاق لتعويض نحو 9 ملايين مالك لسيارات “هيونداي” و”كيا” مصنوعة بين عامي 2011 و2022، من طرازات مثل “توسان” و”سانتا في” و”إيلانترا”، بحسب بيان للشركة.

وقد بدأ تحدّي تيك توك الذي أطلق عليه اسم “كيا تشالنج” (تحدي كيا) على المنصة الشهيرة عام 2022، بعدما أظهر لصوص معروفون بالاسم المستعار “كيا بويز” في مقطع فيديو كيفية تشغيل سيارات معينة بطريقة سهلة للغاية.

ويدور التحدي حول سرقة المراهقين سيارة من الشارع عن طريق اقتحام السيارة وفصل عمود عجلة القيادة وتوصيل الأسلاك الساخنة لها باستخدام كابل “يو أس بي”، وتستغرق العملية ما يتراوح بين 20 و30 ثانية.

ووفق تصريحات لمسؤولين في لوس أنجلوس لشبكة “سي أن بي سي” فإن التحدي أدى إلى زيادة بنسبة 85% في سرقة سيارات كيا وهيونداي مقارنة بعام 2021، وقد جرت الوقائع نفسها في العديد من الولايات.

كما “أسفرت الظاهرة عن 14 حادثة مرورية على الأقل و8 وفيات”، بحسب وكالة سلامة الطرق السريعة الأمريكية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الهيئة عن تكفل شركتي هيونداي وكيا بتغطية تكاليف برنامج لمكافحة السرقات من خلال تزويد ملايين السيارات مجانًا بنظام منع التشغيل.

وبحسب الاتفاقية التي كُشف عنها الخميس، ستدفع الشركة المصنعة للسيارات تعويضات للذين سُرقت سيارتهم أو تضررت وللذين لم يحصلوا على تعويضات بموجب عقود التأمين الخاصة بهم.

وتواجه تيك توك، التي تنتمي إلى مجموعة “بايت دانس” الصينية، مشكلات في الولايات المتحدة في ظل مطالبة مسؤولين منتخبين كثيرين من قوى اليمين واليسار بحظر التطبيق في البلاد.