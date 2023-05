اعتراضًا على حجب تيك توك.. صناع محتوى يقيمون دعوى قضائية ضد ولاية مونتانا الأمريكية

قام بعض صناع المحتوى في ولاية مونتانا الأمريكية برفع دعوى قضائية تطالب الولاية بالتراجع عن قانون حظر تطبيق “تيك توك”.

وكان القرار الذي اتخذته الولاية قبل يومين بحظر التطبيق بشكل كامل قد لاقى استنكارًا واسعًا بين مستخدمي التطبيق، حيث طالب الكثيرون بالعدول عن القرار الذي “ينتهك حرية التعبير”، على حد وصفهم.

وأعلن مكتب ديفيس رايت، للمحاماة في تغريدة له أول أمس الخميس، أنه تقدم بدعوى نيابة عن 5 من صناع المحتوى عبر المنصة، تطالب بإلغاء القانون الذي أقره حاكم الولاية و”الذي يتنافى مع الحقوق الدستورية للمواطنين”.

We filed suit last night challenging Montana’s unconstitutional ban of TikTok, on behalf of 5 TikTok creators. Lead counsel is Ambika Kumar, who represented other creators in securing an injunction of President Trump’s 2020 ban. https://t.co/p67xeT8w4A

ونصت الدعوى التي نشرها المكتب على أن الولاية لا يمكنها أن تسن القوانين لتحظر التطبيقات التي يستخدمها الناس للتواصل، وتتحكم في ما يشاهده المواطنون وينشرونه من دون وجه حق.

كما عددت الدعوى المزايا التي يقدمها تيك توك، ومنها مشاركة الكثير من المقاطع الترويجية للولاية وكذلك تمثيله مصدرًا دخل للأفراد وللجهات التجارية التي تستخدمه في الترويج لمنتجاتها.

كما استدلت الدعوى بمرات سابقة رفضت فيها المحكمة حظر التطبيق، أبرزها عندما حاول الرئيس السابق دونالد ترامب منعه في 2020.

وكان حاكم الولاية جريج جانفورت قد أعلن عن حظر التطبيق في جميع أنحاء الولاية، وذلك لحماية بيانات المستخدمين من وصول جهات أجنبية إليها على حد تعبيره.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx

— Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023