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اعتراضًا على حجب تيك توك.. صناع محتوى يقيمون دعوى قضائية ضد ولاية مونتانا الأمريكية

تطبيق "تيك توك" يغير من خوازرمياته لحماية القصّر
تطبيق "تيك توك" (غيتي)
20/5/2023

قام بعض صناع المحتوى في ولاية مونتانا الأمريكية برفع دعوى قضائية تطالب الولاية بالتراجع عن قانون حظر تطبيق “تيك توك”.

وكان القرار الذي اتخذته الولاية قبل يومين بحظر التطبيق بشكل كامل قد لاقى استنكارًا واسعًا بين مستخدمي التطبيق، حيث طالب الكثيرون بالعدول عن القرار الذي “ينتهك حرية التعبير”، على حد وصفهم.

وأعلن مكتب ديفيس رايت، للمحاماة في تغريدة له أول أمس الخميس، أنه تقدم بدعوى نيابة عن 5 من صناع المحتوى عبر المنصة، تطالب بإلغاء القانون الذي أقره حاكم الولاية و”الذي يتنافى مع الحقوق الدستورية للمواطنين”.

ونصت الدعوى التي نشرها المكتب على أن الولاية لا يمكنها أن تسن القوانين لتحظر التطبيقات التي يستخدمها الناس للتواصل، وتتحكم في ما يشاهده المواطنون وينشرونه من دون وجه حق.

كما عددت الدعوى المزايا التي يقدمها تيك توك، ومنها مشاركة الكثير من المقاطع الترويجية للولاية وكذلك تمثيله مصدرًا دخل للأفراد وللجهات التجارية التي تستخدمه في الترويج لمنتجاتها.

كما استدلت الدعوى بمرات سابقة رفضت فيها المحكمة حظر التطبيق، أبرزها عندما حاول الرئيس السابق دونالد ترامب منعه في 2020.

وكان حاكم الولاية جريج جانفورت قد أعلن عن حظر التطبيق في جميع أنحاء الولاية، وذلك لحماية بيانات المستخدمين من وصول جهات أجنبية إليها على حد تعبيره.

من جانبه، علّق تيك توك في بيان رسمي عبر تويتر، وصف فيه قرار حاكم الولاية بأنه غير قانوني، مؤكدًا استمراره في تقديم خدماته للمواطنين داخل الولاية وخارجها.

ويواجه تطبيق تيك توك، الذي ينتمي إلى مجموعة “بايت دانس” الصينية، مشكلات في الولايات المتحدة في ظل مطالبة مسؤولين منتخبين كثيرين من قوى اليمين واليسار بحظره في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند