“عرّاب الذكاء الاصطناعي” يغادر غوغل ويكشف عن الأسباب

ترك عالم الكمبيوتر الأمريكي جيفري هينتون الملقب بـ”عرّاب الذكاء الاصطناعي”، وظيفته في شركة غوغل للتنديد علنًا بمخاطر هذه التكنولوجيا.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن هينتون الذي ابتكر تقنية أساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، إن التقدم المحرز في هذا المجال يحمل في طياته “مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية”.

وأضاف “الأب الروحي” للذكاء الاصطناعي أمس الاثنين “انظروا كيف كان الأمر قبل خمس سنوات، وكيف هو الآن. تخيّلوا كيف ستتقدم الأمور قياسًا على هذا الفارق. إنه أمر مخيف”.

وقال إن المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا تدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي بسرعة خطيرة، مما يهدد بالقضاء على وظائف ونشر معلومات مضللة. وأوضح أنه “من الصعب تخيّل كيف يمكن منع الجهات السيئة من استخدامها لأمور سيئة”.

في عام 2022، بدأت غوغل و”أوبن إيه آي” الشركة الناشئة المطورة لبرنامج الدردشة الشهير “تشات جي بي تي”، في تطوير أنظمة تستخدم كميات أكبر بكثير من البيانات مقارنة مع البرمجيات السابقة.

Geoffrey Hinton, an AI pioneer, quit his job at Google, where he has worked for more than decade, so he can freely speak out about the risks posed by AI. “It is hard to see how you can prevent the bad actors from using it for bad things,” he said.https://t.co/NZq2RByko7 — The New York Times (@nytimes) May 2, 2023

بين الذكاء الاصطناعي والبشري

وأبدى هينتون في تصريحاته للصحيفة الأمريكية، اعتقاده بأن هذه الأنظمة تتفوق على الذكاء البشري من بعض النواحي بسبب كمية البيانات التي تحللها. وقال “قد يكون ما يحدث في هذه الأنظمة في الواقع أفضل بكثير مما يحدث في الدماغ”.

وفيما استُخدم الذكاء الاصطناعي لدعم العاملين من البشر، فإن التطور السريع في روبوتات المحادثة مثل “تشات جي بي تي” قد يعرض وظائف للخطر. وقال هينتون إن برامج الذكاء الاصطناعي “تتجنّب القيام بأعمال شاقة، لكنها قد تأخذ أكثر من ذلك”.

كما حذر العالِم من الانتشار المحتمل لمعلومات مضللة من خلال برمجيات الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن الشخص العادي “لن يعود قادرًا على تمييز الأخبار الصادقة”.

Geoffrey Hinton, who has been called the "Godfather of AI," confirmed that he left his role at Google last week to speak out about the "dangers" of the technology he helped to develop. https://t.co/ow85cowagG — CNN (@CNN) May 2, 2023

“نتعلم باستمرار ونبتكر بجرأة”

وذكرت (نيويورك تايمز) أن هينتون أبلغ غوغل باستقالته الشهر الماضي. وشكر جيف دين، كبير العلماء في “غوغل إيه آي” (وحدة الذكاء الاصطناعي في المجموعة العملاقة)، هينتون في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية.

وجاء في البيان “بصفتنا من أولى الشركات التي تنشر مبادئ الذكاء الاصطناعي، فإننا لا نزال ملتزمين بنهج مسؤول تجاه الذكاء الاصطناعي”، وأضاف “نحن نتعلم باستمرار لفهم المخاطر الناشئة بينما نبتكر بجرأة أيضًا”.

وفي مارس/آذار، دعا الملياردير إيلون ماسك ومجموعة خبراء إلى التوقف موقتًا عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لإتاحة الوقت للتأكد من سلامتها.

وقد جرى التداول في هذه الرسالة المفتوحة الموقعة من أكثر من ألف شخص، بينهم إيلون ماسك وستيف وزنياك -المؤسس المشارك لشركة آبل- تزامنًا مع إصدار “جي بي تي -4” وهي نسخة جديدة تتمتع بميزات أقوى بكثير من التكنولوجيا المستخدمة من “تشات جي بي تي”.

ولم يوقّع هينتون على تلك الرسالة في ذلك الوقت، لكنه قال لـ”نيويورك تايمز” إنه لا ينبغي للعلماء “تصعيد الأمور حتى يفهموا ما إذا كان بإمكانهم التحكم” بهذه البرمجيات.