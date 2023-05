“عرّاب الذكاء الاصطناعي” يغادر غوغل ويكشف عن الأسباب

ترك عالم الكمبيوتر الأمريكي جيفري هينتون الملقب بـ”عرّاب الذكاء الاصطناعي”، وظيفته في شركة غوغل للتنديد علنًا بمخاطر هذه التكنولوجيا.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن هينتون الذي ابتكر تقنية أساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، إن التقدم المحرز في هذا المجال يحمل في طياته “مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية”.

وأضاف “الأب الروحي” للذكاء الاصطناعي أمس الاثنين “انظروا كيف كان الأمر قبل خمس سنوات، وكيف هو الآن. تخيّلوا كيف ستتقدم الأمور قياسًا على هذا الفارق. إنه أمر مخيف”.

وقال إن المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا تدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي بسرعة خطيرة، مما يهدد بالقضاء على وظائف ونشر معلومات مضللة. وأوضح أنه “من الصعب تخيّل كيف يمكن منع الجهات السيئة من استخدامها لأمور سيئة”.

في عام 2022، بدأت غوغل و”أوبن إيه آي” الشركة الناشئة المطورة لبرنامج الدردشة الشهير “تشات جي بي تي”، في تطوير أنظمة تستخدم كميات أكبر بكثير من البيانات مقارنة مع البرمجيات السابقة.

