رسميًّا.. تطبيق “تشات جي بي تي” على الهواتف الذكية

أطلقت شركة “أوبن إي أي” نسخة من تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” للعمل على هواتف الآيفون، متعهدة بتوفير الخدمة للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في المستقبل.

وقالت الشركة إن التطبيق سيكون مجانيًّا وسوف يقوم بمزامنة تاريخ الدردشة والبحث عبر الأجهزة، وأكدت أن التطبيق متوفر حاليًّا داخل الولايات المتحدة عبر متجر آب ستور، على أن يتوفر في الأسابيع المقبلة في دول أخرى.

وسيتيح التطبيق للمستخدمين أن يناقشوا روبوت المحادثة وأن يطلبوا منه مهام عدة، ككتابة رسائل وشرح مفاهيم تقنية واقتراح أفكار وتلخيص نصوص.

كما يتضمن التطبيق إمكانية التعرف الصوتي بما يتيح للمستخدمين توجيه أسئلة شفهية إليه، لكن الإجابة في كل الأحوال ستكون مكتوبة بحسب بيان للشركة.

وأضافت الشركة “يمكن لمشتركي تشات جي بي تي بلس دون سواهم التمتع بإمكانات جي بي تي4، والحصول على الميزات الجديدة مبكرا وعلى استجابة أسرع لطلباتهم”.

وبادرت “مايكروسوفت” التي تُعدّ المستثمر الرئيسي في “أوبن إي أى” إلى دمج النموذج اللغوي الذي يقوم عليه “تشات جي بي تي” في محركها للبحث “بينغ”، في حين شارفت “غوغل” على إطلاق نسخة تجريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ولدى طرحه أواخر العام الماضي، أطلق “تشات جي بي تي” شرارة سباق للسيطرة على مجال تكنولوجيا الذكاء الصناعي، دفعت شركات عملاقة من ألفابت إلى ميتا إلى الترويج لمنتجاتها في هذا المجال.

يذكر أنه تم إطلاق منصة تشات جي بي تي في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتكون أول منصة محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي وجذبت أكثر من مليون مستخدم خلال أول أسبوع، ثم ارتفع العدد إلى مليون مستخدم شهريًّا خلال شهرين، وتثير قدرات هذا البرنامج المذهلة الإعجاب والقلق في آن واحد.