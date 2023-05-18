سرب نحل “غاضب” يهاجم شرطيا ويسقطه أرضا (شاهد)

تعرض ضابط شرطة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لهجمات “لاسعة” عندما اجتاحت مئات من النحل حيّ إنسينو في المقاطعة، لينتهي به المطاف في المستشفى.

وكان الشرطي وزميله قد وقفا بعد ظهر الاثنين، لأداء مهام مراقبة حركة المرور قرب منزل كانت فرق الإطفاء تنقذ فيه مصابًا بلسعات النحل.

لكن السرب سرعان ما توسّع فالتحقت به آلاف من النحل المتمركز حول خلية بالمنزل، وعندما نزل متطوع الشرطة من سيارته للمساعدة، هاجمه النحل.

ورصد مقطع فيديو، الهجوم المروّع الذي وقع يوم الاثنين، وسقوط الشرطي على الأرض مع انتشار النحل.

وأظهرت لقطات جوية الشرطي عائدًا نحو السيارة وهو يحاول تفادي النحل وإبعاده عن رأسه. ويبدو أن الهجوم اشتد، وسار الرجل في الشارع وهو يضرب رأسه ووجهه، حتى عثر فسقط أرضًا.

وعندما حاول الوقوف فقد اتزانه فسقط مرة أخرى، وشوهد زميله وهو يقود سيارته نحوه لكنه لم يفتح أبواب السيارة بسبب سرب النحل.

تمكن المتطوع في النهاية من مغادرة مكان الحادث وعولج على الرصيف ثم نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من اللسعات وكسر في محجر العين.

ونظرًا إلى حجم السرب، فقد حثّ مسؤولو الإطفاء السكان على البقاء في منازلهم مع إغلاق نوافذها وأبوابها، واستُدعيت شركة تربية النحل إلى مكان الحادث. وقال أحد المتخصصين لشبكة سي بي إس نيوز إن السرب كان أكبر وأكثر عدوانية مما المتوقع، وتابع “هذا ليس سلوكًا طبيعيًّا أن يكون النحل غاضبًا إلى هذا الحد”.

ويقول الخبراء إنه في حالة هجوم نحل، فإن الدخول إلى مكان آمن أمر أساسي. وينصح المسؤولون بالركض في خط مستقيم وتغطية الوجه حتى الوصول إلى مأوى. ويوصون أيضًا بعدم القفز في الماء أو محاربة النحل.