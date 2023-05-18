توقيف كندي حاول دهس مصلين عند مسجدين في تورونتو

أعلنت الشرطة الكندية، الخميس، القبض على شخص حاول دهس مصلين عند مسجدين في مدينة تورونتو، على خلفية هجوم “معادٍ للمسلمين وبدافع الكراهية”.

وقالت الشرطة في بيان، إنه تم استدعاء الشرطة بعد أن قاد رجل سيارته في مرأب عند أحد مساجد تورونتو، وحاول دهس المصلين بالإضافة إلى ضرب مركبات أخرى.

وبعد ذلك أسرع السائق الكندي بعيدا ثم ذهب إلى مسجد آخر وكرر التصرفات ذاتها، وفق المصدر نفسه.

ووقعت الحادثتان في 5 أبريل/ نيسان الماضي حوالي الساعة 5:30 صباحا و6 صباحا بالتوقيت المحلي، على حد قول الشرطة.

وبعد ذلك توجه المشتبه به بالسيارة إلى مركز تجاري قريب، حيث تحدث مع العديد من المتسوقين بطريقة تهديدية وصرخ بتعليقات معادية للإسلام.

وتم القبض على رجل (28 عامًا) ووجهت إليه تهم تتعلق باستخدام سيارة بشكل خطير، وخمس تهم بالتحرش الإجرامي، والتهديد بإيذاء جسدي، والاعتداء، وارتكاب أعمال مخلة بالآداب العامة في مكان عام، وإهانة الآخرين.

واتهمت الشرطة المشتبه به أيضا بحادث آخر في 7 أبريل الماضي عند مسجد في مدينة مرخام القريبة.

طـعنــه وهو ساجد.. الاعتداء على إمام مسجد بالسكين في نيوجيرسي الأمريكية

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وعينت كندا بداية العام الجاري أول ممثلة خاصة معنية بمكافحة الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام)، وهو منصب استُحدث بعد سلسلة هجمات استهدفت المسلمين مؤخرا في البلاد.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، استهدفت سلسلة هجمات دامية مسلمي كندا. ففي يونيو/حزيران 2021، قُتل 4 أفراد من عائلة مسلمة عندما دهسهم شخص بشاحنته في أونتاريو.

وقبل 4 سنوات من ذلك، قتل 6 مسلمين وأصيب 5 بجروح في اعتداء على مسجد في مدينة كيبيك.

وجاء استحداث المنصب الجديد ضمن توصيات قمة وطنية عن الإسلاموفوبيا نظمتها الحكومة الفدرالية يونيو/حزيران 2021، ردا على هذه الهجمات.