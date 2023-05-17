طاهية تقضي 100 ساعة في الطبخ دون انقطاع أملا بدخول موسوعة غينيس (فيديو)

قضت طاهية نيجيرية 100 ساعة دون انقطاع في إعداد صنوف مختلفة من الطعام، بهدف تحطيم الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأطول جلسة طهي متواصلة.

وأسرت هيلدا باسي، وهي طاهية في مدينة لاجوس، قلوب النيجيريين بماراثون الطهي الذي بدأته يوم الخميس وانتهت منه مساء الاثنين.

وهنأ الرئيس محمد بخاري وعدد من السياسيين والمشاهير هيلدا، في حين هتف المشجعون وتجمّعوا خارج مركز للمناسبات ليشاهدوا الطاهية وهي تتفنن في إعداد وجبات محلية وأجنبية متنوعة.

والرقم القياسي الحالي في موسوعة غينيس لأطول جلسة طهي دون انقطاع مسجل باسم الطاهية الهندية لاتا توندون، التي واصلت الطهي لمدة 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019.

وسيتعين على مسؤولي موسوعة غينيس التحقق من الوقت الذي قضته باسي في الطهي حتى يصير رسميًّا.

وقالت هيلدا (27 عامًا) إنها أرادت أن تبيّن من خلال هذا الأمر مدى قدرة الشابات في بلادها وتصميمهن على العمل الجاد.

وكانت هيلدا تحصل على راحة خمس دقائق كل ساعة، أو ساعة كل 12 ساعة، تخضع خلالها للفحص الطبي أو لمجرد الحصول على راحة.