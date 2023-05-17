صور غير مسبوقة وعالية الدقة تكشف جوانب جديدة لحطام سفينة تيتانيك (شاهد)

كُشف عن صور عالية الدقة لحطام سفينة تيتانيك، قد تساعد العلماء في تحديد الظروف التي تسببت بغرق السفينة في أبريل/نيسان سنة 1912، بصورة أفضل.

وتتميز هذه الصور غير المسبوقة التي عرضتها “بي بي سي” بأنها عالية الدقة، وتبرز فيها مجموعة من التفاصيل بينها الرقم التسلسلي على المروحة الدافعة وغرفة الاتصال وسطح السفينة، ويعطي هذا المسح الرقمي بالحجم الطبيعي انطباعًا بأن الحطام الذي يظهر في صور ثلاثية الأبعاد، قد رُفع من أعماق المحيط.

وكانت شركتا “ميغالن ال تي دي” المتخصصة برسم خرائط قاع البحار و”أتلانتيك بروداكشن” التقطتا الصور في صيف 2022، وتنجز “أتلانتيك بروداكشن” عملًا وثائقيًا عن المشروع.

وأمضت مجموعة مركبات غاطسة تولى إدارتها فريق كان على متن سفينة متخصصة، أكثر من 200 ساعة في مسح الحطام بطوله وعرضه، والتُقطت أكثر من 700 ألف صورة من مختلف الزوايا بهدف دمجها في صور ثلاثية الأبعاد.

¡Así luce hoy en día el Titanic! 🚢 Gracias a una técnica específica, la Atlantic Productions/Magellan tomó las fotografías que han permitido visualizar en 3D los restos sumergidos de la famosa embarcación. pic.twitter.com/xBG02wc4yE — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) May 17, 2023

وقال جيرار سيفرت من شركة “ميغالن ال تي دي”، في حديث إلى “بي بي سي”، إن “العمق الذي يوجد فيه الحطام كان بمثابة تحدٍّ، بالإضافة إلى التيارات المائية في الموقع”، مضيفًا “لم يكن مسموحًا لنا أن نلمس أي شيء حتى لا نلحق ضررًا بالحطام”.

وأضاف “ينبغي رسم خريطة لكل سنتيمتر مربع، حتى للأجزاء غير المهمة من أجل ملء الفراغات بين الأقسام المهمة”.

وقال المؤرخ والمهندس الذي يعمل على قضية تيتانيك منذ سنوات باركس ستيفنسون إن “ذهولًا” انتابه عقب رؤية الصور الجديدة.

وأضاف لـ”بي بي سي” بات بإمكاننا رؤية تيتانيك من دون تفسيرات يوفرها البشر، بل مباشرة من خلال أدلة وبيانات، وهو ما نحتاجه بالفعل لإعادة إنشاء ما أسمّيه مسرح الجريمة”.

وتابع “لم نتوصل بعد إلى فهم ظروف اصطدام السفينة بالجبل الجليدي”.

وكان على متن سفينة الركاب البريطانية ما يقارب 2400 راكب عندما اصطدمت بالجبل الجليدي قبل منتصف الليل بقليل.

وشهد الحدث المدمر مقتل أكثر من 1500 شخص في واحدة من أكثر الكوارث البحرية التجارية فتكًا في التاريخ الحديث.

ويقع حطام السفينة تيتانيك، الذي اكتشف في 1 سبتمبر/أيلول 1985 في قاع المحيط الأطلسي على بعد نحو 4 آلاف متر تحت الماء.