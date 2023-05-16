لحظات مفزعة.. صياد ينجو بأعجوبة من هجوم سمكة قرش (فيديو)

عاش صياد أمريكي لحظات مروعة بعد أن هاجمت سمكة قرش كبيرة قاربه الصغير قرب إحدى الجزر في ولاية هاواي الأمريكية.

ونشر سكوت هاراغوتشي، وهو صياد هاوٍ، مقطع فيديو للحظة هجوم سمكة القرش التقطته كاميرا مثبتة على قاربه.

وأظهر الفيديو القصير اقتراب سمكة القرش الضخمة من القارب بسرعة قبل أن تنقض بسرعة مهاجمة إياه.

لحظات مروعة.. صياد ينجو بأعجوبة من هجوم سمكة قرش في عرض البحر pic.twitter.com/VSJDroCgyc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 16, 2023

وأعادت مواقع ووسائل إعلام أمريكية نشر مقطع الفيديو، وقال هاراغوتشي إنه سمع صوتًا يقترب منه فنظر ناحية مصدر الصوت فرأى شيئًا ضخمًا يميل لونه إلى البنّي فظن في البداية أنه سلحفاة ضخمة.

لكنه تفاجأ بأنها سمكة قرش تهاجمه، مضيفًا أنه تمكن من ركلها وإبعادها.

وذكر أنه غير متأكد من سبب مهاجمة القرش لقاربه، لكنه استدرك أنه لاحظ بعد الهجوم أن هناك فقمة جريحة بالقرب من المكان الذي شهد الهجوم.

وأضاف أنه يعتقد أن القرش هاجم القارب بطريق الخطأ على أنه الفقمة الجريحة.