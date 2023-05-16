زفاف جماعي مبهج يضم 300 زوج وزوجة في إندونيسيا (فيديو)

شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أمس الاثنين، عرسًا جماعيًّا ضخمًا شارك فيه 300 من الأزواج.

ولاستيعاب هذا العدد، بالإضافة إلى الحضور من الأسر والأصدقاء، أقيم العرس الجماعي في ملعب كرة قدم كبير بالعاصمة الإندونيسية.

وارتدى كثير من الأزواج ملابس متماثلة الألوان وملابس تقليدية زاهية الألوان، وارتدت بعض العرائس الحجاب الذي تفنن مصمموه في تنفيذه.

وتقام مثل هذه الأعراس الجماعية عادة للتخفيف عن المتزوجين الجدد، وإزالة عبء تكاليف حفلات الزواج الباهظة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.

وعادة ما تقيم إندونيسيا مثل هذه الأعراس، وفي عام 2018 ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعرس جماعي بليلة رأس السنة الميلادية في جاكرتا، ضم ما يقرب من 900 زوج وزوجة.

وتجمّع مئات من المقبلين على الزواج في خيمة كبيرة بوسط المدينة قبل ساعات من منتصف الليل، للصلاة مع أسرهم قبل التوقيع على أوراق الزواج، وأشرف مسؤولون حكوميون على المراسم المقتضبة لكل زوجين.