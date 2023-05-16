الجزيرة مباشر ترصد عودة استقبال مستشفى الأبيض في السودان للمرضى (فيديو)

عادت بعض مستشفيات السودان إلى فتح أبوابها أمام المرضى بعد شهر من اندلاع القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، عودة العمل في مستشفى (الضمان) بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان

وقالت آمال خليل يوسف مديرة المستشفى، إن المؤسسة الطبية توفر الخدمات الصحية لمنطقة كردفان الكبرى ودارفور وجزء من ولايات النيل الأبيض.

وأفادت أن المستشفى عاد إلى العمل في ظروف صعبة لأجل توفير الخدمات الصحية للمواطنين، رغم الضغط الكبير على الطواقم الطبية والموظفين، متمنية أن يصبح الحال أفضل وتوقف القتال.

وقال طبيب إن المستشفى توقف عن العمل بعد قصفه بعدد من القذائف، وقال إن قسم التوليد والنساء كان يستأنف العمل بشكل متقطع منذ بداية القتال، وأجرى خلال تلك الفترة حوالي 112 عملية.

وأشار الطبيب إلى أن جميع العاملين في المستشفى عملوا خلال هذه الفترة في ظروف صعبة جدا، وقالت ممرضة إن الأزمة التي واجهتها الطواقم الطبية هي صعوبة الوصول إلى المستشفى خلال أيام القتال، ما اضطرهم للاشتغال بـ50% من الموارد فقط.

واستقت كاميرا الجزيرة مباشر آراء عدد من المرضى المقيمين في المستشفى، والذين أفادوا بأن الخدمة جيدة وأن الطواقم الطبية تقوم بمجهود لتوفير الرعاية للمرضى. والتقت عددا من المرضى النازحين من ولاية الخرطوم منذ اندلاع القتال فيها.

وقالت مديرة أحد الأقسام في المستشفى إنه شهد تزايدًا كبيرا منذ بداية القتال منتصف الشهر الماضي، من ولايات مختلفة.

وأفاد المسؤول عن صيدلية المستشفى أن جميع الأدوية متوفرة بكميات جيدة تغطي احتياجات المرضى.

وأعلنت نقابة أطباء السودان اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 822 شخصا، منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت النقابة الطبية في بيان، إن استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، يتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب سعي قوات تابعة لكل منهما إلى السيطرة على مراكز تابعة للآخرى.