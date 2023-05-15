حقن المرضى بالمهدئات ليتجنب الإزعاج.. حكم بالسجن مدى الحياة على ممرض بتهمة القتل

قضت المحكمة الإقليمية الأولى في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الاثنين بسجن ممرض مدى الحياة لإدانته بقتل مريضين وإدانته في 6 وقائع شروع في قتل 3 مرضى آخرين.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تثبتت من الجسامة الخاصة للجريمة مما يعني أن الإفراج المبكر عن المتهم بعد قضاء 15 عامًا في السجن، أصبح في حكم المستبعد.

ورغم أن المحكمة رفضت طلبًا للادعاء بوضع المتهم بعد تنفيذ العقوبة قيد الاحتجاز الوقائي، فإنها فرضت حظرًا مهنيًّا عليه مدى الحياة يمنعه من العمل ممرضًا في المستشفيات أو دور رعاية المسنين.

وكان المتهم الشاب قد اعترف أمام المحكمة بحقن مرضى في وحدة الإفاقة في مستشفى “رشتس دير إيزار” في ميونخ بأدوية مهدئة لأنه لم يكن يريد إزعاجًا أثناء سكره في العمل، وهو ما أدى إلى وفاة مريضين، في حين نجا 3 آخرون من 6 محاولات قتل بهذه الطريقة.

Nurse kills patients to avoid being disturbed, gets life sentence https://t.co/4Ty0dKEyWy — Peoples Gazette (@GazetteNGR) May 15, 2023

وكان المتهم قد قال في اعترافه في جلسات سابقة إنه لم يكن في نيته التسبب في وفاة أي أحد، وفي دفاعه قال إنه كان دائمًا يتناول الكثير من الكحول قبل نوبات عمله وكان ينام في العمل. لذلك قام بتخدير المرضى بجرعات مفرطة من الأدوية حتى لا يتسببوا في إزعاجه.

وقال المتهم في بداية المحاكمة في يناير/ كانون الثاني “لقد ارتكبت خطأ كبيرًا”.

وبحسب لائحة الاتهام، قام الرجل بحقن المرضى بالمهدئات أو الأدرينالين أو مميعات الدم في وحدة الإفاقة، وهي من أقسام الرعاية المركزة ويخضع فيها مرضى الحالات الخطرة للمراقبة الدائمة.

وتوفي مريضان يبلغان من العمر 80 و89 عامًا في 2020 بالمستشفى الذي كان يعمل فيه الممرض. كما وجه له الادعاء 6 تهم بالشروع في القتل.

وكان الادعاء يطالب بالسجن المؤبد والاحتجاز الوقائي اللاحق للمتهم، بالإضافة إلى إثبات جسامة الجرم بشكل خاص.

ويمكن للشخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد في ألمانيا أن يطلب في كثير من الأحيان الإفراج المشروط بعد قضاء 15 عامًا، لكن العقوبة الإضافية من قبل المحكمة ستجعل ذلك مستحيلًا.