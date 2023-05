حقن المرضى بالمهدئات ليتجنب الإزعاج.. حكم بالسجن مدى الحياة على ممرض بتهمة القتل

قضت المحكمة الإقليمية الأولى في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الاثنين بسجن ممرض مدى الحياة لإدانته بقتل مريضين وإدانته في 6 وقائع شروع في قتل 3 مرضى آخرين.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تثبتت من الجسامة الخاصة للجريمة مما يعني أن الإفراج المبكر عن المتهم بعد قضاء 15 عامًا في السجن، أصبح في حكم المستبعد.

ورغم أن المحكمة رفضت طلبًا للادعاء بوضع المتهم بعد تنفيذ العقوبة قيد الاحتجاز الوقائي، فإنها فرضت حظرًا مهنيًّا عليه مدى الحياة يمنعه من العمل ممرضًا في المستشفيات أو دور رعاية المسنين.

وكان المتهم الشاب قد اعترف أمام المحكمة بحقن مرضى في وحدة الإفاقة في مستشفى “رشتس دير إيزار” في ميونخ بأدوية مهدئة لأنه لم يكن يريد إزعاجًا أثناء سكره في العمل، وهو ما أدى إلى وفاة مريضين، في حين نجا 3 آخرون من 6 محاولات قتل بهذه الطريقة.

Nurse kills patients to avoid being disturbed, gets life sentence https://t.co/4Ty0dKEyWy

— Peoples Gazette (@GazetteNGR) May 15, 2023