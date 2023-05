باحثون أستراليون يعثرون على حطام سفينة بعد 50 عاما من غرقها

تمكن باحثون أستراليون من تحديد موقع حطام السفينة “إم في بليث ستار” (MV Blythe Star) بعد نحو 50 عامًا من غرقها فجأة قبالة ساحل تسمانيا.

وقالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية اليوم الاثنين، إن موقع السفينة البالغ طولها 44 مترًا، التي انقلبت فجأة وغرقت قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتسمانيا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، تم تحديده في أبريل/ نيسان خلال مهمة بحثية استمرت 38 يومًا.

Solving a 50-year-old maritime mystery. 🚢

On Friday, 12 October 1973, the coastal freighter MV Blythe Star departed Hobart bound for King Island. On board were 10 crew and a cargo of beer and fertiliser.

In the days that followed, the ship disappeared without a trace. pic.twitter.com/JVPLQicwUt

