باحثون أستراليون يعثرون على حطام سفينة بعد 50 عاما من غرقها

تمكن باحثون أستراليون من تحديد موقع حطام السفينة “إم في بليث ستار” (MV Blythe Star) بعد نحو 50 عامًا من غرقها فجأة قبالة ساحل تسمانيا.

وقالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية اليوم الاثنين، إن موقع السفينة البالغ طولها 44 مترًا، التي انقلبت فجأة وغرقت قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتسمانيا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، تم تحديده في أبريل/ نيسان خلال مهمة بحثية استمرت 38 يومًا.

Solving a 50-year-old maritime mystery. 🚢 On Friday, 12 October 1973, the coastal freighter MV Blythe Star departed Hobart bound for King Island. On board were 10 crew and a cargo of beer and fertiliser. In the days that followed, the ship disappeared without a trace. pic.twitter.com/JVPLQicwUt — CSIRO (@CSIRO) May 15, 2023

وتضمنت الرحلة، التي قادتها جامعة تسمانيا، مهمة جانبية للتحقق من حطام سفينة غير معروفة رصدته سفن الصيد سابقًا.

وقالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية “إن رسم خريطة لقاع البحر أظهر أن حطام السفينة المجهولة كان على عمق 150 مترًا تقريبًا”. مضيفة أن “قياس الأعماق أظهر أن حطام السفينة يطابق أبعاد ومظهر السفينة إم في بليث ستار”.

The CSIRO has confirmed the location of MV Blythe Star 50 years after its sinking.

It's a reminder of the dangers faced by courageous Aus maritime workers.

One of its survivors Mick Doleman, served as Dep Nat Secretary of @MaritimeUnionAU for 30 years.https://t.co/6XW8JyA6sY — Catherine King MP (@CatherineKingMP) May 14, 2023

وقالت الوكالة إن حطام السفينة سليم وظل قائما بشكل مستقيم على قاع البحر، مع انحناء باتجاه الشمال الغربي. وباستخدام الكاميرات تحت الماء، تمكن الباحثون من تحديد جزء من اسم السفينة -“ستار”- على مقدمة السفينة.

وقدمت البيانات التي تم جمعها إلى وكالات التراث البحري الحكومية والوطنية. ويأمل الخبراء أن تساعد الخرائط ولقطات الفيديو على الإجابة عن أسئلة تتعلق بسبب غرق السفينة.

An investigation by @CSIRO research vessel Investigator has confirmed the location of the wreck of the MV Blythe Star The wreck has been missing for 50 yearshttps://t.co/tZLe2AG2pg pic.twitter.com/SkIbwrWu6o — Australian Science Media Centre (@AusSMC) May 15, 2023

وتشير السجلات إلى أن “إم في بليث ستار”، أثناء وجودها في أستراليا، كانت تعمل في الشحن الساحلي حول تسمانيا والجزر المحيطة بها، مع رحلات عبر مضيق باس إلى البر الرئيسي لأستراليا وحول سواحلها.

وتستقر في أعماق البحار والمحيطات حتى يومنا هذا، هياكل وحطام آلاف السفن التي غرقت ولم تصل إلى وجهتها. وأغلبها سفن تجارية يصعب حصر أعدادها، غرقت خلال رحلاتها البحرية الممتدة عبر أكثر من ألفي عام، وغرقت معها كنوز من الذهب والفضة كانت تنقلها على متنها.