ماسك يختار ليندا ياكارينو رئيسة لتويتر خلفا له

اختار إيلون ماسك مديرة الدعاية في “ان بي سي يونيفرسال” ليندا ياكارينو لتولي رئاسة تويتر خلفًا له، في ظل مساعي شركة التواصل الاجتماعي العملاقة لتعويض تراجع إيراداتها من الإعلانات.

وقال ماسك في تغريدة اليوم الجمعة “يسعدني تعيين ليندا ياكارينو رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لتويتر”.

وأضاف أنها ستركز بالأساس على نشاط العمليات بينما سيركز هو على تصميم المنتج والتكنولوجيا الحديثة.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023