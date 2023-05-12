ماسك يختار ليندا ياكارينو رئيسة لتويتر خلفا له

اختار إيلون ماسك مديرة الدعاية في “ان بي سي يونيفرسال” ليندا ياكارينو لتولي رئاسة تويتر خلفًا له، في ظل مساعي شركة التواصل الاجتماعي العملاقة لتعويض تراجع إيراداتها من الإعلانات.

وقال ماسك في تغريدة اليوم الجمعة “يسعدني تعيين ليندا ياكارينو رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لتويتر”.

وأضاف أنها ستركز بالأساس على نشاط العمليات بينما سيركز هو على تصميم المنتج والتكنولوجيا الحديثة.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology. Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023

وستتولى ياكارينو المنصة التي تواجه تحديات وديونًا ثقيلة بعدما قضت سنوات عدة في تحديث نشاط الدعاية بشركة “إن بي سي يونيفرسال” المملوكة لكومكاست كورب.

وكان ماسك قد أعلن الخميس تعيين رئيسة جديدة بدلًا منه لمنصة تويتر وشركة “إكس” الناشئة التي ستصبح مالكة لها.

وأبدى ماسك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي حماسته “لتعيين رئيسة تنفيذية جديدة لإكس/تويتر” من دون أن يكشف اسمها.

وأكد أن المسؤولة الجديدة “ستبدأ مهامها في غضون نحو ستة أسابيع”.

وتحظى ياكارينو باحترام كبير، وقد استقالت الجمعة “بمفعول فوري” من منصبها في “إن بي سي يونيفرسال”، بعدما سرت شائعات بأنها ستتولى الرئاسة التنفيذية لتويتر خلفًا لماسك.

وتعرّض ماسك لانتقادات واسعة منذ بدء توليه الإشراف على تويتر، على خلفية أن هذا الدور يشغله عن مهامه الأخرى في شركتيه “تيسلا” و”سبايس إكس”.

كذلك، أثار الجدل منذ استحواذه على منصة تويتر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل نحو 44 مليار دولار.

وبدأت ياكارينو العمل لحساب “إن بي سي يونيفرسال” في عام 2011.

وكان مستخدمون لتويتر أيّدوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي تنحّي ماسك عن رئاسة المنصة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهّد الأخير بالالتزام بنتيجته.

وأشار ماسك الى أنه سينتقل إلى موقع “رئيس مجلس الإدارة التنفيذي” وكبير المسؤولين التكنولوجيين، على أن تشمل مهامه “الإشراف على الإنتاج وعمليات الأنظمة والبرامج”.

وفي الآونة الأخيرة، جعل ماسك من تويتر جزءًا من شركة تكنولوجية ناشئة أطلق عليها اسم “إكس” على أن تحتفظ المنصة باسمها، كما تحدّث عن نيته إطلاق تطبيق يحمل اسم “إكس” يمزج بين خدمات مختلفة مثل الرسائل والمدفوعات.

وأعلن قبل أيام عزمه على إطلاق خدمة الرسائل المباشرة المشفّرة عبر تويتر، إضافة إلى خدمة الاتصالات الصوتية وعبر الفيديو.