“الأفضل في الشرق الأوسط”.. نقاش داخل الكونغرس الأمريكي حول الشاورما الأردنية (فيديو)

شهدت جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي حديثًا طريفًا عن أفضل شاورما في الشرق الأوسط.

فخلال جلسة لمناقشة عدد من السفراء الذين رشحتهم إدارة الرئيس جو بايدن للعمل في عدد من الدول، تفاجأت الدبلوماسية ليائيل لمبرت -المرشحة للعمل سفيرة لبلادها في الأردن- بسؤال من رئيس اللجنة بوب مينيديز عن أفضل شاورما في الشرق الأوسط؟ قائلًا إنه يعلم أن السؤال قد يكون حساسًا ولكنه يعلم أنها خبيرة بالشاورما.

وردّت ليائيل بلباقة مؤكدة أن السؤال قد يتسبب لها بمشاكل في منطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن الشاورما الأردنية هي الأفضل في المنطقة.

وسبق أن زارت يائيل الأردن عام 2021 وتذوقت الشاورما هناك، وأشادت بها وقالت إنها “أفضل شاورما في الشرق الأوسط”.

وحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، عملت يائيل في سفارات بلدها في مصر وليبيا وقنصليتها في القدس، قبل أن تتدرج في المناصب بإدارة الشرق الأدنى في الوزارة.