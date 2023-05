“غوغل” تتيح الاستخدام العام لبرنامجها “بارد” للذكاء الاصطناعي التوليدي في 180 دولة

أتاحت “غوغل” الأربعاء في 180 دولة الاستخدام العام باللغة الإنجليزية لروبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي “بارد” الذي استحدثته أخيرًا، وأعلنت أنها ستدمج قريبًا هذه التقنية بعدد من المنصات الأخرى من بينها البحث في الإنترنت.

وقال رئيس “غوغل” سوندار بيتشاي أمام آلاف الأشخاص في إحدى قاعات مقر المجموعة في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا “نحن شركة ذكاء اصطناعي قبل كل شيء منذ 7 سنوات، ونقف راهنًا عند نقطة تحول”.

وأضاف “نعمل منذ مدة على جعل منتجاتنا جذريًا أكثر فائدة بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي وفق مقاربة جريئة ومسؤولة”.

وكانت شركة “ألفابت” التابعة لمجموعة “غوغل” سارعت في فبراير/شباط الفائت إلى استحداث “بارد” بعد الإقبال الواسع على برنامج “تشات جي بي تي” الذي ابتكرته شركة “أوبن ايه آي” الناشئة الأمريكية بالتعاون مع “مايكروسوفت” وأطلقته في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

Today we’re removing the waitlist process and making Bard available in over 180 countries and territories, with more coming soon. 🎉#GoogleIO pic.twitter.com/m6HSzScs4P

— Google (@Google) May 10, 2023