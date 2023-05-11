“حتى لا يدخل بيد فارغة”.. وزير الشباب والرياضة التركي يعد بيتزا لطلاب جامعة (فيديو)

قام وزير الرياضة والشباب التركي محمد قصاب أوغلو، والمرشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بإعداد عدد من فطائر “البيتزا” لطلاب في جامعة إزمير للاقتصاد.

ونشر الوزير مقطع فيديو له على تويتر خلال اعداده الفطائر، قائلًا إنه أراد ألا يذهب إلى مستضيفيه في الجامعة بيد فارغة.

وعلق الوزير، المرشح لعضوية البرلمان عن حزب العدالة والتنمية “البيتزا وحوارنا (في الجامعة) كانا جيدين للغاية”.

"حتى لا يدخل على ضيوفه بيد فارغة".. وزير الشباب والرياضة التركي يصنع البيتزا لطلبة جامعة أزمير #الجزيرة_مباشر #تركيا pic.twitter.com/7e2Lp4UR81 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2023

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية الأحد المقبل.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أكثر من 64 مليون شخص، وفق اللجنة العليا للانتخابات في تركيا.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أدلى أكثر من 1.6 مليون ناخب بأصواتهم خارج البلاد.