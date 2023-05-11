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“حتى لا يدخل بيد فارغة”.. وزير الشباب والرياضة التركي يعد بيتزا لطلاب جامعة (فيديو)

محمد قصاب أوغلو وزير الشباب التركي
محمد قصاب أوغلو وزير الشباب التركي (تويتر)
11/5/2023-|آخر تحديث: 11/5/202310:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قام وزير الرياضة والشباب التركي محمد قصاب أوغلو، والمرشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بإعداد عدد من فطائر “البيتزا” لطلاب في جامعة إزمير للاقتصاد.

ونشر الوزير مقطع فيديو له على تويتر خلال اعداده الفطائر، قائلًا إنه أراد ألا يذهب إلى مستضيفيه في الجامعة بيد فارغة.

وعلق الوزير، المرشح لعضوية البرلمان عن حزب العدالة والتنمية “البيتزا وحوارنا (في الجامعة) كانا جيدين للغاية”.

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية الأحد المقبل.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أكثر من 64 مليون شخص، وفق اللجنة العليا للانتخابات في تركيا.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أدلى أكثر من 1.6 مليون ناخب بأصواتهم خارج البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر