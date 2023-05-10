كأنه مشهد سينمائي.. لصوص يسرقون ساعات بقيمة 740 ألف دولار في وضح النهار (فيديو)

اقتحم لصوص يابانيون متجرًا للساعات الراقية في وضح النهار، أول أمس الاثنين، بأحد أهم مناطق التسوق في العاصمة طوكيو.

وقام اللصوص بتهديد الموظفين بسكين، وسرقوا أكثر من 30 ساعة فاخرة بقيمة 100 مليون ين (740 ألف دولار أمريكي)، ولاذوا بالفرار بواسطة سيارة يمتلكونها.

وظهر اللصوص في مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص، وهم يرتدون أقنعة ويقومون بالسرقة بكل أمان دون أن يعترضهم أي من المواطنين.

كما ظهر المارة وهم يشاهدون السرقة دون أي تدخل، وكأنهم كانوا يعتقدون أنهم أمام مشهد سينمائي وليست عملية سرقة حقيقية، وأن من في داخل المتجر معرَّضون للخطر.

اقتحم مجموعة من اللصوص متجر للساعات الفاخرة بحي جينزا الشهير في #طوكيو الساعة 6:15 مساء أمس وهددوا الموظفين بسكين واستولوا على أكثر من 100 ساعة فاخرة، وقد تم إلقاء القبض عليهم في اليوم نفسه في حي أكاساكا في #طوكيو pic.twitter.com/kayxHmyTfy — اليابان بالعربي 🇯🇵 (@nippon_ar) May 8, 2023

وفي اليوم ذاته، أعلنت الشرطة اليابانية إلقاء القبض على المشتبه فيهم بعد عملية مطاردة سريعة، وقالت إنهم 4 أشخاص.

وأوضحت مصادر أمنية لحساب “اليابان بالعربي” أن واحدًا من الأربعة المحتجزين يبلغ من العمر 16 عامًا، وآخرَ طالب في المدرسة الثانوية 18 عامًا، والاثنين الآخرين يبلغان من العمر 19 عامًا، وجميعهم من سكان مدينة يوكوهاما قرب طوكيو.