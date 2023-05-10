إيلون ماسك يكشف عن مزايا وخدمات جديدة على تويتر

كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر الستار عن تفاصيل تتعلق بمزايا جديدة تشمل إتاحة إجراء المكالمات وتبادل الرسائل المشفرة على المنصة.

وأعلن رئيس تويتر إيلون ماسك الذي يعمل على جعل الشبكة تطبيقًا “متعدد الأغراض”، أمس الثلاثاء، أنه سيكون من الممكن قريبًا إجراء مكالمات صوتية ومرئية من المنصة.

وستجعل ميزة الاتصال على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة (ميتا) واللذين يوفران نفس المزايا.

وأعلن ماسك العام الماضي عن خططه لإطلاق “تويتر 2.0 تطبيق كل شيء” الذي قال إنه سيوفر مزايا مثل الرسائل المباشرة المشفرة والتغريدات الطويلة وخدمات المدفوعات.

وكتب ماسك في تغريدة على تويتر أمس الثلاثاء “قريبًا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو من حسابك (على تويتر) مع أي شخص على هذه المنصة، وبالتالي سيمكنك التحدث إلى الناس في أي مكان دون أن تعطيهم رقم هاتفك”.

وذكرت شركة تويتر الأسبوع الجاري أنها ستبدأ عملية لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.

ويعتزم الملياردير الذي اشترى المنصة مقابل 44 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، إتاحة إمكان تشفير الرسائل الخاصة، وكتب “هذا النظام سيصبح أكثر تعقيدًا بسرعة”.

ومنذ تسلمه رئاسة منصة تويتر، أجرى إيلون ماسك سلسلة تغييرات، مضيفًا ميزات جديدة على الخدمة، وأحيانًا بطريقة فوضوية.

وكان قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني، عزمه على تحويل تويتر إلى تطبيق “متعدد الأغراض” يسمح، من بين أمور أخرى، بالرسائل المشفرة والتغريدات الطويلة ووسائل الدفع.