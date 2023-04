يقل 400 مهاجر.. قارب يضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا

قالت خدمة الدعم “ألارم فون”، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، الأحد، إن قاربًا يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر من شمال أفريقيا.

وأضافت الخدمة على تويتر أنها تلقت اتصالًا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا الليلة الماضية، وأن الخدمة أبلغت السلطات، وقالت إنه لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

وقالت “ألارم فون” إن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية، وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه، بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه.

وأوضحت “ألارم فون” أن القارب موجود حاليًا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

وقالت منظمة “سي ووتش إنترناشونال”، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، على حسابها في تويتر إنها تُجري، الأحد، عمليات بحثًا عن قوارب تواجه مشكلات في البحر، ومنها القارب الذي أبلغت عنه خدمة “ألارم فون”.

We found a boat with ⁓400 people in distress.

Nearby: 2 merchant ships that are ordered not to rescue, instead one was asked by Malta to only supply the boat with fuel.

400 people are in imminent danger of death.

The EU must act immediately! pic.twitter.com/FGi9DMe2jG

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) April 9, 2023