امتدت لـ4 شوارع شعبية وحضرها سفير كوري.. تفاعل لافت مع أطول مائدة إفطار جماعي في مصر (شاهد)

رغم تحديات اقتصادية وظروف معيشية صعبة يمر بها المصريون، فإن قدرتهم على الاستمتاع بشهر رمضان وإبراز مدى قوة الروابط الاجتماعية فيما بينهم، ما زال يدهش المراقبين.

وتفاعل كثيرون مع وسم “المطرية” عبر منصات التواصل في مصر، إثر تنظيم أهالي المنطقة التي تقع شرقي القاهرة، أطول مائدة إفطار جماعي في شهر رمضان، بمشاركة الآلاف للعام التاسع على التوالي.

إفطار ذائع الصيت

وحرص سفراء وصناع محتوى ومصورون على توثيق فعاليات أجواء اليوم، الذي يقام في منتصف شهر رمضان سنويًّا، بينما تصدرت مشاهد مميزة من الإفطار المنصات، وحصدت ملايين المشاهدات.

وذاع صيت الإفطار مصريًّا وعربيًّا، كما تفاعل معه فنانون ومشاهير عبر المنصات، إذ عبّروا عن سعادتهم بتعاون أهالي “عزبة حمادة” بالمطرية لدعوة واستقبال الزوار بشوارع المنطقة الشعبية، وتجمّعهم على مائدة الإفطار في مشهد لافت.

سفير كوريا الجنوبية في المطرية

وكان حضور سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة هونغ جين ووك على مائدة الحفل، أمرًا مفاجئًا لأهالي المنطقة الذين حرصوا على مشاركته في الأكلات والحلوى المصرية مثل “طواجن الفراخ والمحشي والقطايف”.

وقال السفير الكوري في تصريحات متلفزة تحدّث فيها بالعربية، أول أمس الجمعة “كان هناك عدد كبير لم أتخيله أبدًا ومائدة طويلة في الإفطار والسعادة تعم الجميع”، وأضاف “صمت لمدة يوم واحد خلال هذا العام، لتجربة الإفطار والسحور مع المصريين”.

ونشر صانع المحتوى عدنان عبد المجيد مقطع فيديو يوثق مشاركته في الإفطار، وشكره لأهالي المطرية الذين أحسنوا استقباله رفقة السفير الكوري.

أما المطربة السورية أصالة، فنشرت مقطع فيديو عبر حسابها الموثق بتويتر، أظهر رقص المشاركين في الإفطار على أنغام أغنيتها الشهيرة “شكرًا”، بينما علقت بالقول “من المطرية بمصر أم الدنيا، شكرًا”.

وطالب الممثل المصري أمير كرارة بدعوته على مائدة إفطار بمنطقة المطرية، ونشر عبر حسابه بإنستغرام “بعد إذنكم حد يعزمني على الفطار في المطرية، عند الناس الحلوة ولاد الأصول، رمضان هناك حاجة تانية”.

وبرزت تغريدة لعلاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، قال فيها “بسم الله ما شاء الله، الواحد كان نفسه يكون حاضر مع اللمة الجميلة دي، كل عام وأهل المطرية بخير، رمضان كريم”.

فطار في المطرية ، بسم الله ما شاء الله الواحد كان نفسه يكون حاضر مع اللمة الجميلة دي ، كل عام وأهل المطرية بخير رمضان كريم pic.twitter.com/8BQRbyBrpq — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 7, 2023

مغاير لصورة المنطقة الشعبية في الدراما

وأشار الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي أحمد الشيخ إلى “عبقرية إفطار المطرية” الذي استطاع أن يثبت أن المنطقة الشعبية في مصر ليست هي بالضرورة تلك الصورة التي يتم تنميطها في المسلسلات الدرامية التي تتحدث عن الفقر والعشوائيات.

يُذكر أن الإفطار السنوي لأهالي المطرية (شرقي القاهرة) أقيم بمساحة تمتد لأربعة شوارع بالمنطقة الشعبية، بمشاركة آلاف الزائرين وأهالي المنطقة، وكان قد بدأ للمرة الأولى عام 2013 بحضور متواضع، قبل أن يصبح أشهر إفطار في مصر، ويحظى بمتابعة من صناع المحتوى ووسائل الإعلام المصرية والعربية.