العراقية إسراء كامل.. أم لـ6 أيتام لجأت إلى العمل اليدوي وحاربت السرطان (فيديو)

تناولت كاميرا الجزيرة مباشر عبر فقرة “حكايات البسطاء” قصة امرأة عراقية وأم لـ 6 أولاد انتصرت على مرض السرطان وحاولت الخروج من أجواء المرض بصناعة المشغولات اليدوية.

تقول إسراء كامل “أنا محاربة سرطان وأم لـ6 أولاد اكتشفت وجود السرطان عندي عام 2020 وتعالجت منه والحمد لله انتصرت عليه، ومستمرة الآن في المتابعة الدورية”.

وأضافت “أحببت الخروج من التفكير بالمرض وأشغل نفسي، كان عندي من قبل هواية شغل المكرميات فلجأت إليها، ومنذ عام 2006 بعد وفاة والد أولادي أصبحت بالنسبة لهم أم وأخت وصديقة مقربة لهم”.

لحظات عصيبة

وتابعت “عندما اكتشفت المرض انهرت وبكيت أمام أولادي وحينما رآني أولادي انهاروا وبكوا، فقلت لنفسي من أين يستمد أولادي قوتهم وهم يروني منهارة هكذا وأنا بالنسبة لهم الأم والأخ والصديق وقررت أن أقوي نفسي وقلت لهم ما بي شيء”.

واستطردت “كانت لدي مخاوف من المرض لأنني لا أعرف عنه شيء لكن قال لي أحد أقاربي أنت داخلة معركة إما أن تنتصري أو لا تأخذي العلاج وتنتهي حياتك، وعندها قررت أن أكون قوية أمام أولادي”.

وقالت “لدينا راتب تقاعدي ولكنه لا يسد مصروفات العلاج وإيحار البيت والمعيشة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، فقررت العودة للعمل وأقوم بعرض منتجاتي بالمعارض والبازارات لإعالة نفسي وتوفير بعض تكاليف العلاج”.

ندعم أنفسنا بأنفسنا

وعن طبيعة المنتجات وكيفية تسويقها، قالت إسراء “قبل رمضان كل عام أجهز شغلات رمضانية خاصة برمضان ويصير عليها إقبال لتزيين المنازل، وأقوم بالتسويق عن طريق صفحتي أو أقوم بعرضها على البازارات.

وأضافت “الخامات الأساسية التي أستخدمها في العمل بالأساس الخيوط والإطارات الخشبية، لدي أفكار كثيرة ولكن الخامات غير متوفرة بالعراق”.

وعن أمنيتها، قالت “القطعة تأخذ تركيز وتعب وتخطيط وتصميم أحب أن نعرضها في أماكن مميزة، وأتمنى أن أجد دعم من المنظمات أو الحكومة للأعمال اليدوية لا نجد أي دعم من أي جهة، نحن ندعم أنفسنا بأنفسنا”.