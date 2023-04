أشبه بكرة التنس.. علماء ينشرون صورة مذهلة للشمس عبر دمج 90 ألف لقطة (شاهد)

في لقطة أثارت الإعجاب حول العالم، تعاون مصوران فلكيان مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، لتكوين صورة تُبرز السطح المتوهج للشمس.

وعبر دمج ما يقرب من 90 ألف صورة للشمس من زوايا متعددة، قام المصوران أندرو مكارثي وجيسون جينزل بتكوين الصورة التي أطلقا عليها اسم Fusion of Helios أو “اندماج هيليوس” الذي يعرض الهالة الشمسية غير المرئية عادة، عبر إبراز السطح الملتف للشمس في مشهد أشبه ما يكون بطبقة الزغب التي تغطي كرة التنس.

والاندماج المشار إليه هو عبارة عن عملية تفاعل تندمج على إثرها نواتان ذريتان خفيفتان لتُكوّنا نواة ذرية واحدة أثقل وزنًا، ويصاحب هذه العملية انبعاث كميات هائلة من الطاقة.

وتحدث تفاعلات الاندماج عندما تكون المواد في حالة تُسمى حالة البلازما، وهي حالة تتخذ المادة فيها شكل غاز ساخن مشحون مكوَّن من أيونات موجبة وإلكترونات طليقة، وتتسم بخصائص فريدة تميّزها عن الحالات الصلبة والسائلة والغازية.

