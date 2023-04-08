من خيمة النزوح.. أطفال سوريون يصومون ليستجيب الله دعاءهم ويصبح لهم منزل (فيديو)

أقنعت الأم أطفالها في سنتهم الأولى مع تجربة الصيام بأنه يجعل دعاءهم مستجابا، وقال الطفل لكاميرا الجزيرة مباشر إنه يتضرع إلى الله بالدعاء باستمرار.

ويضيف جهاد أنه يشجع إخوته وأصدقاءه دائما على الصيام، حتى يتقبل الله دعاءهم.

في خيمة بسيطة تفتقر لأبسط شروط الحياة الكريمة، تعيش هذه الأسرة السورية في أحد مخيمات النزوح.

يواجه الطفلان تحديا في تحمل العطش أكثر من الجوع، وتقول الطفلة إن الخيمة تجعلهم يشعرون بالحر أكثر، وإنها تحتاج إلى رشها بالماء.

تقول الطفلة فاطمة بحزن ظاهر “الجو في المنازل يكون أفضل من الخيمة”، وتابعت بصوت ملَأه الأسى: “نحمد الله هيك الله كاتب علينا”.

تحرص الأم على جعل أطفالها يلتزمون بالصلاة، وتقول الطفلة إنها تحمد الله وتستغفره طوال يوم الصيام.

ويقول جهاد إنه يغالب الجوع باللعب إما مع فاطمة أو مع أصدقائه من المخيم، كما يساعد والدته وشقيقته على إحضار الطعام وغسل الأواني، كما تبادر فاطمة بدورها إلى مساعدة والدتها في الطبخ.

وقالت أم جهاد لكاميرا الجزيرة مباشر إنها تشجع هي وزوجها أطفالهما على الصيام بإيقاظهم لتناول وجبة السحور، وإنهم أصبحوا حريصين على ذلك ويرغبون فيه.

وأفادت الأم بأنه يُطلق محليا على تشجيع الأطفال على الصيام بشكل تدريجي “درجة الحمامة” وذلك بمكافأتهم.