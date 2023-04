لأول مرة منذ 600 عام.. رفع الأذان وإفطار رمضاني في مكتبة غيلدهول التاريخية بلندن (فيديو)

شهدت مكتبة غيلدهول التاريخية في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، تنظيم إفطار جماعي في شهر رمضان المبارك للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1420.

ورُفع الأذان أول مرة داخل المكتبة التاريخية التي تأسست قبل 600 عام، وسط مئات الحاضرين للإفطار المفتوح من الجالية المسلمة وغيرها.

ونظمت مبادرة “الإفطار المفتوح” الإفطار في اليوم الـ15 من رمضان، وحضره عدد كبير من الشباب المسلم في بريطانيا، وقد رفع أحدهم الأذان مباشرة.

وتحرص المبادرة التي يشرف عليها شباب من الجالية المسلمة على تنظيم إفطار جماعي كل يوم عند أحد معالم لندن التاريخية وفي أهم شوارعها طيلة الشهر الكريم.

Can you feel the buzz in the air? @RamadanTent volunteers are hustling to set up for the #OpenIftar at @RoyalAlbertHall ! Ramadan just got even more magical. Let's celebrate food, community & kindness. #RamadanFestival #ramadan2023 #MakingMemories pic.twitter.com/WrKoKcHGSM

ويوزع القائمون على المبادرات وجبات الإفطار على غير المسلمين أيضا ويدعونهم إلى مشاركتهم في الوجبات، كما يقيم المشاركون الصلاة بشكل جماعي في الأماكن التي يُفطرون فيها.

ونظمت المبادرة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، إفطارات جماعية في كاتدرائية مانشستر التاريخية ونادي تشلسي لكرة القدم وعند قاعة ألبرت الملكية وأماكن أخرى.

An unforgettable experience praying at the iconic @RoyalAlbertHall at todays #openiftar . The beautiful surroundings, the unity of the ummah and our neighbours, and the blessings of Ramadan made it an incredible moment 🕌☪️ #RamadanFestival #ramadan2023 #MakingMemories pic.twitter.com/EGQQHTN4IF

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أضيئت شوارع منطقة “ويست إند” في وسط العاصمة البريطانية لندن بزينة رمضان منذ بدايته، وتميّزت بأضواء ساطعة باللونين الفضي والذهبي، على شكل أهلّة ونجوم وفوانيس رمضان التقليدية، تتوسطها عبارة “Happy Ramadan” أو “رمضان سعيد”.

وعُلق في ميدان “بيكاديلي” في المنطقة حوالي 30 ألف مصباح، بحسب وسائل إعلامية، وستبقى الزينة الضوئية معلقة طوال شهر رمضان.

For the first time ever the West End is being lit up by a beautiful display of lights to mark the holy month of Ramadan ☪️✨

It was an honour to switch them on officially this evening ahead of the start of Ramadan. pic.twitter.com/t6gXpwAxiE

— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) March 21, 2023