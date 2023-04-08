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لأول مرة منذ 600 عام.. رفع الأذان وإفطار رمضاني في مكتبة غيلدهول التاريخية بلندن (فيديو)

8/4/2023

شهدت مكتبة غيلدهول التاريخية في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، تنظيم إفطار جماعي في شهر رمضان المبارك للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1420.

ورُفع الأذان أول مرة داخل المكتبة التاريخية التي تأسست قبل 600 عام، وسط مئات الحاضرين للإفطار المفتوح من الجالية المسلمة وغيرها.

ونظمت مبادرة “الإفطار المفتوح” الإفطار في اليوم الـ15 من رمضان، وحضره عدد كبير من الشباب المسلم في بريطانيا، وقد رفع أحدهم الأذان مباشرة.

وتحرص المبادرة التي يشرف عليها شباب من الجالية المسلمة على تنظيم إفطار جماعي كل يوم عند أحد معالم لندن التاريخية وفي أهم شوارعها طيلة الشهر الكريم.

ويوزع القائمون على المبادرات وجبات الإفطار على غير المسلمين أيضا ويدعونهم إلى مشاركتهم في الوجبات، كما يقيم المشاركون الصلاة بشكل جماعي في الأماكن التي يُفطرون فيها.

ونظمت المبادرة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، إفطارات جماعية في كاتدرائية مانشستر التاريخية ونادي تشلسي لكرة القدم وعند قاعة ألبرت الملكية وأماكن أخرى.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أضيئت شوارع منطقة “ويست إند” في وسط العاصمة البريطانية لندن بزينة رمضان منذ بدايته، وتميّزت بأضواء ساطعة باللونين الفضي والذهبي، على شكل أهلّة ونجوم وفوانيس رمضان التقليدية، تتوسطها عبارة “Happy Ramadan” أو “رمضان سعيد”.

وعُلق في ميدان “بيكاديلي” في المنطقة حوالي 30 ألف مصباح، بحسب وسائل إعلامية، وستبقى الزينة الضوئية معلقة طوال شهر رمضان.

وشارك عمدة لندن عبر تويتر صورًا للزينة وحفل استقبال رمضان، وكتب “لأول مرة على الإطلاق، يتم إضاءة ويست إند في عرض جميل للأضواء بمناسبة شهر رمضان المبارك. لقد كان تشغيلها رسميًّا هذا المساء قبل بداية شهر رمضان شرفًا لي”.

وتبنّت منظمة (RAMADAN LIGHTS UK) بالتعاون مع مؤسسة “عزيز” الخيرية العائلية في لندن تلك المبادرة، وأكدت أنها الأولى من نوعها في المدينة، وأنها ستنفذها في الأعوام القادمة.

المصدر : الجزيرة مباشر