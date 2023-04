“العلم قادني”.. شاب بريطاني يعلن إسلامه بمسجد في لندن (فيديو)

وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لشاب بريطاني ينطق الشهادتين ليدخل في الإسلام بأحد مساجد العاصمة لندن.

ونشر الحساب الرسمي لمركز بلدة لويشام الإسلامي في شرقي لندن، الفيديو الذي يظهر فيه الشاب جينسن بجوار إمام المسجد شاكيل بيج.

وعندما سأل إمام المسجد، جينسن، عن الأمر الذي جذبه إلى الإسلام، قال الشاب إن “الحقائق العلمية كانت سبب اختياره لدينه الجديد”.

وعلّق المركز على الفيديو بالقول “الحقائق العلمية قربتني من الإسلام.. نطق الأخ جنسن بشهادته في مركز لويشام الإسلامي. زاد الله إيمانه، وثبته ووفقه”.

ويُظهر الفيديو ترديد جينسن الشهادة باللغتين العربية والإنجليزية، وسط أجواء احتفالية.

'Scientific facts brought me closer to Islam..' Br Jensen taking his Shahadah at Lewisham Islamic Centre.

May Allah (SWT) increase his Eman, keep him steadfast and grant him success Ameen!#Shahadah #LIC pic.twitter.com/1pHt1lQrsH

— Lewisham Mosque (@LewishamMosque) April 7, 2023