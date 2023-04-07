صانع محتوى يقنع غير مسلمين في هولندا بتجربة الصيام ويدعوهم للإفطار مجانا (فيديو)

نشر اليوتيوبر وصانع المحتوى اليمني عبد العليم العامري، عبر قناته على يوتيوب حلقات لتجارب اجتماعية أجراها مع أجانب ليقوموا بتجربة الصيام ليوم كامل والإفطار مع المسلمين خلال أيام شهر رمضان المبارك.

ونشر عليم فيديو لشاب ألماني وآخر مكسيكي وهما يقومان بتجربة الصيام والإفطار مع شباب عرب ومسلمين في هولندا.

وقال عليم في الفيديو إن هذه التجربة تمكن الأجانب وغير المسلمين من الشعور بما يقوم به المسلمون خلال شهر رمضان.

واحتوت التجربة أيضًا على تناول الطعام اليمني، وتجربة أهم ما يميز شهر رمضان لدى المسلمين وعادات الشهر وتقاليده وخصوصيته وروحانيته.

وعبّر الشابان عن سعادتهما بالتجربة، واستمتاعهما بها وبالطعام اليمني وتعرفهم إلى ثقافة جديدة.