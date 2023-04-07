الحبس تسع سنوات لرجل احتجز زوجته في حظيرة وقيّد رقبتها بسلاسل

أمرت محكمة صينية بسجن رجل 9 سنوات بعد العثور على زوجته مقيدة من رقبتها، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة في البلاد.

وتعاطف الصينيون على نطاق واسع مع الأم بعد انتشار صور لها عبر الإنترنت في يناير/كانون الثاني 2022 تظهر فيها مقيدة بالسلاسل داخل حظيرة في مقاطعة جيانغسو، شرق البلاد.

وأصيبت الأم، لديها 8 أبناء، بمعاناة نفسية حادة نتيجة ما تعرضت له.

Dong Zhimin, the husband in a high-profile case of a woman being trafficked, tortured and giving birth to eight children, was sentenced to 9 years for abuse and illegal detention. https://t.co/UP6CGgeOgJ — China Daily (@ChinaDaily) April 7, 2023

وأوقفت السلطات الزوج مع عدد من الأشخاص بتهمة الاتجار بالبشر.

وأمرت المحكمة بسجن الزوج 6 أعوام و6 أشهر عقب إدانته بـ”سوء المعاملة”، كما صدر ضده حكم آخر بالسجن 3 سنوات إضافية بتهمة “حجز حرية” أحد الأشخاص.

وأمرت المحكمة أيضًا بسجن 5 أشخاص لفترات تراوح بين 8 أعوام و13 عامًا في القضية نفسها.

وأبدى مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي الصينية استغرابهم من الحكم، قائلين إنه لا يتناسب مع “تدمير حياة شخص”.

ونفت السلطات الصينية بداية أن تكون هذه القضية مرتبطة بالاتجار بالبشر، وأوضحت أن المرأة خُطفت من قريتها في جنوبي غرب البلاد، على بعد حوالي ألفي كيلومتر من المكان الذي عُثر عليها فيه.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن ظاهرة خطف الفتيات شائعة في المناطق الريفية التي لا تضم أعدادًا كبيرة من النساء القابلات للزواج.