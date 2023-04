الحبس تسع سنوات لرجل احتجز زوجته في حظيرة وقيّد رقبتها بسلاسل

أمرت محكمة صينية بسجن رجل 9 سنوات بعد العثور على زوجته مقيدة من رقبتها، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة في البلاد.

وتعاطف الصينيون على نطاق واسع مع الأم بعد انتشار صور لها عبر الإنترنت في يناير/كانون الثاني 2022 تظهر فيها مقيدة بالسلاسل داخل حظيرة في مقاطعة جيانغسو، شرق البلاد.

وأصيبت الأم، لديها 8 أبناء، بمعاناة نفسية حادة نتيجة ما تعرضت له.

Dong Zhimin, the husband in a high-profile case of a woman being trafficked, tortured and giving birth to eight children, was sentenced to 9 years for abuse and illegal detention. https://t.co/UP6CGgeOgJ

— China Daily (@ChinaDaily) April 7, 2023