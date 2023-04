لماذا يتأخر بعض الناس عن مواعيدهم دائما؟ هذا ما تقوله الدراسات وإليك الحل

“أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي”.. يردد كثيرون هذه المقولة لتبرير تأخرهم عن موعد ما، لكن هل تعلم حقًّا لماذا يتأخر البعض عن أغلب مواعيدهم، وهل للأمر تفسير علمي؟

هذا ما كشفه الدكتور هوغو سبايرز، أستاذ علم الأعصاب الإدراكي في كلية لندن الجامعية، في دراسة نُشرت في مجلة “Hippocampus“.

وقال سبايرز إن من المحتمل أن تكون هناك آلية في الدماغ تجعل بعض الأشخاص يتأخرون عن مواعيدهم لأنهم يقللون بشكل تلقائي من مقدار الوقت الذي سيستغرقونه للوصول إلى وجهتهم.

وأضاف أن هناك منطقة في الدماغ تدعى “الحصين”، هي المسؤولة عن إدراك الوقت، مثل تذكر متى يجب على المرء فعل شيء معين ومقدار الوقت الذي يستغرقه هذا الأمر. وتشير أبحاث منشورة في مجلة “نيتشر” العريقة إلى أن الخلايا العصبية داخل “الحصين” تعمل كخلايا زمنية وتسهم في مدى إدراكنا للأحداث من حولنا وقدرتنا على تذكرها لاحقًا.

ووفقًا لدراسة سبايرز، فقد طلب من 20 طالبًا انتقلوا حديثًا إلى لندن، القيام برسم خريطة لمنطقة الكلية وتقدير أوقات السفر إلى وجهات مختلفة.

ووجد أنه كلما زادت معرفة الأشخاص بالمكان وكيفية الوصول إليه، تقلص مقدار الوقت الذي يستغرقونه في الوصول، وأضاف سبايرز “إذا كنت معتادًا جدًّا على المساحة، فستبدأ في تقليل المتاعب التي سوف تتطلبها”.

وتُلفت الدراسة إلى أننا غالبًا ما نعتمد في تقديرنا لأوقات المهام المطلوبة منا في المستقبل، على الوقت الذي استغرقناه لإنجاز مهام مشابهة في الماضي، لكن هذا الأمر لا يكون دقيقًا في أغلب الأحيان.

كما تشير إلى أن ثمة علاقة وطيدة بين مستوى خبرة المرء وتقديره لقيمة الوقت، فكلما زاد رصيد الخبرة لديه في عمل ما، كان ذلك أدعى لاستغراق وقت أقل في إنجازه.

Why are some people always late? #BeingLate is a tendency that some people cannot seem to shake.

Many factors contribute to perpetual lateness, including #TimePerception, #TimeManagement and #Personality.https://t.co/yIjHCMLAPf

— Nayef Al-Rodhan (@SustainHistory) April 4, 2023