يعتزم زيارة الصومال للتضامن مع شعبه.. الأمين العام للأمم المتحدة: الصيام أظهر لي الوجه الحقيقي للإسلام

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه صام قبل ذلك أثناء زياراته السابقة لمخيمات اللاجئين، وذلك لإظهار تضامنه مع المسلمين.

وأضاف الأمين العام في تصريح أدلى به لموقع “أخبار الأمم المتحدة” أن “الصوم أظهر لي الوجه الحقيقي للإسلام”.

وقال غوتيريش إنه سيزور الصومال خلال شهر رمضان الحالي للتعبير عن تضامنه مع الشعب الصومالي، وذلك في إطار زياراته المعتادة التي يجريها لدول إسلامية خلال رمضان كل عام.

وأشار إلى أن الصوماليين يعانون منذ سنوات طويلة من حالة عدم الاستقرار والقحط والجفاف.

وأوضح أن الهدف من زيارته للدول الإسلامية خلال شهر رمضان، هو لفت أنظار العالم إلى مآسي المجتمعات الإسلامية في هذه الدول، وأكد أهمية اتحاد الجميع من أجل السلام في هذه الأيام التي يتم فيها الاحتفال بالأيام المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود معًا.

ولفت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1951 لحماية اللاجئين، يتطابق تمامًا مع القيم الروحية الموجودة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم.

ومؤخرًا بدأت المجتمعات الغربية تتفاعل بشكل إيجابي واحتفالي مع شهر رمضان، حيث زيّن 30 ألف مصباح شوارع العاصمة البريطانية لندن احتفاء بحلول شهر رمضان، لأول مرة.

كما تفاعلت الدوريات الكبرى في أوربا لكرة القدم مع حدث الصيام، وسمحت بأخذ وقت مستقطع لإفطار اللاعبين. وأقيمت إفطارات عديدة في الكنائس والأماكن الحكومية في لفتة احتفالية وتشاركية مع المسلمين.