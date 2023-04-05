المعصراوي يتلو آية بقراءات متعددة ويعتبر مشروع “مصحف الأمة” ثالث جمع للقرآن الكريم (فيديو)

قال الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية سابقًا، إن مشروع “مصحف الأمة” يهدف إلى تجميع القراءات العشر برواياتها في مصحف جامع مقرونًا بالجمع الصوتي.

وأشار في لقاء مع برنامج (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر إلى أن تجميع القراءات العشر برواياتها في مصحف جامع كأنه كتاب مكون من 20 مجلدًا كل مجلد فيه رواية، لم يحدث بهذه الصورة من قبل.

وأضاف “أعتبر هذا هو الجمع الثالث للقرآن، فهناك الجمع البكري الذي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان في الصحف، ثم كان الجمع الثاني العثماني عندما أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالصحف البكرية ونسخها في 6 نسخ وُزعت على الأمصار”.

وتابع “هذا هو الجمع الثالث، والجديد فيه الجمع الصوتي مقرونًا بالجمع الكتابي، وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ الأمة”.

يُذكر أن “مصحف الأمة” هو مشروع يهدف إلى كتابة القرآن الكريم بقراءاته العشر ورواياته العشرين، لنشر علم القراءات وتلبية حاجة طلاب العلم إلى وجود مرجع شامل وموثق لجميع الروايات.

وبحسب صفحة المشروع على فيسبوك، جاءت هذه الخطوة نظرًا لانتشار نسخ للروايات القرآنية بجهود فردية وغير محققة، فكان لزامًا على علماء الأمة النهوض لتوثيق هذه الروايات، إحياءً لسنّة كتابة القرآن الكريم والعناية به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده.

وسيكون في مصحف الأمة دمج بين الجمع الصوتي والجمع الكتابي لروايات القرآن العشرين بطريقة مبتكرة وعصرية، بغية الوصول إلى القراءات القرآنية برواياتها مكتوبة ومسموعة.

ما هي القراءات العشر؟

هي القراءات السبع التي تُنسب إلى الأئمة السبعة المشهورين، وهم:

ابن عامر الشامي (توفي 118 هجريًّا) وأشهر من روى عنه هشام وابن ذكوان.

ابن كثير المكي (توفي 120 هـ) وأشهر من روى عنه البزي وقنبل.

عاصم بن أبي النجود (توفي 127 هـ) وأشهر من روى عنه شعبة وحفص.

أبو عمرو البصري (توفي 154 هـ) وأشهر من روى عنه الدوري والسوسي.

حمزة الزيات (توفي 156 هـ) وأشهر من روى عنه خلف وخلاد.

نافع المدني (توفي 169 هـ) وأشهر من روى عنه قالون وورش.

الكسائي (توفي 189 هـ) وأشهر من روى عنه أبو الحارث والدوري.

وأول ما اشتُهِرت القراءات، اشتهرت بالقراءات السبع، وجُعِل لكل قارئ راويان فقط اقتصارًا واصطلاحًا مع وجود غيرهم، ووضع الإمام الشاطبي قواعد قراءات هؤلاء الأئمة السبعة في كتاب سمّاه “الشاطبية”.

ويضاف إليهم الأئمة الـ3 الذين يكتمل بهم الـ10، وهم:

أبو جعفر المدني (توفي 130 هـ) وأشهر من روى عنه ابن وردان وابن جماز.

يعقوب الحضرمي (توفي 205 هـ) وأشهر من روى عنه روح ورويس.

خلف البزار (توفي 229 هـ)، له وأشهر من روى عنه إدريس وإسحاق.

وأضيفت القراءات الثلاث على يد الإمام ابن الجزري الذي وضع قواعدها في كتابه سمّاه “الدرّة”.

والقراءات العشر متواترة عند المسلمين يتلقاها جيل بعد جيل حتى وقتنا الحاضر، وقد اختيرت على أسس منها: