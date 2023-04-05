الإكثار من قراءة القرآن أم تدبّره.. أيهما أولى في رمضان؟ الدكتور المعصراوي يجيب (فيديو)

رجّح فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية سابقًا، الإكثار من قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك على التركيز في التدبر.

وذكّر في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن الله سبحانه وتعالى وعد قارئ القرآن بـ10 حسنات على كل حرف، مستشهدًا بما ذكره الإمام النووي في كتاب “التبيان في آداب حملة القرآن” بأن جملة من السلف الصالح كانوا إذا أقبل رمضان انكبوا على المصاحف يقرأون ليل نهار.

وقال الشيخ في حلقة عن “واجبات المسلم نحو القرآن الكريم”، إنه ذُكر عن الإمام الشافعي أنه كان يقرأ في رمضان 60 ختمة فيما قال البعض 30 وقال آخرون أكثر، أي بمعدل ختمة في الصباح وأخرى في المساء.

وبشأن من يجد صعوبة في الأمر، قال فضيلة الدكتور عيسى المعصراوي إنه يقرأ 10 أجزاء في اليوم، وهذا لكونه كثير الانشغال، موضحًا أنه يقرأها بتأنٍ وفهم وتدبر غير ختمة الصلاة بفضل من الله.





ونفى ضيف (أيام الله) أن يكون الغرب “قد تفكّر ووصل إلى ما وصل” حسب ما اعتبر أحد المتصلين بالبرنامج، واستدرك الدكتور أن الغرب لا يتفكر إنما يبحث ومع ذلك “أكثرهم لا يؤمنون”.

وأوصى شيخ عموم المقارئ المصرية سابقًا المسلمين بالتفكّر، موضحًا أننا نعيش في آيات مستمرة بتعاقب الليل والنهار مثلًا، والسماء والشمس حين تغيب وظهور القمر، وأن كل ذلك يستوجب ذكر الله “قيامًا وقعودًا”.

وقال الدكتور عيسى المعصراوي إن على المؤمنين التفكّر في كل هذه الآيات، وذكر الله بدل أن يرَوْها عادية، وأن انعكاسها -شروق الشمس من مغربها مثلًا- سيجعل من لم يؤمنوا يؤمنون بوجود إله لهذا الكون.