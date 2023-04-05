منوعات|الولايات المتحدة

إيلون ماسك يستبدل “رأس كلب” بشعار الطائر الأزرق على تويتر.. ما القصة؟ (فيديو)

5/4/2023-|آخر تحديث: 5/4/202312:02 PM (مكة المكرمة)

فوجئ رواد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) باختفاء الطائر الأزرق وهو شعار الموقع الشهير، وظهور صورة بدلًا منه عبارة عن رأس كلب، وهو شعار العملة المشفرة “دوغ كوين”.

ولم تعلن إدارة تويتر عن سر هذا التغيير، وما إذا كان سيستمر وقتًا أطول، أم أنها مجرد محاولة جديدة من أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك، لرفع قيمة العملة الرقمية.

وأشار موقع (بلومبرغ) الأمريكي إلى أن قيمة العملة المشفرة “دوغ كوين” ارتفعت بنسبة 30% بعد أيام من طلب محامي ماسك من قاضٍ فدرالي إلغاء دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار.

وتتهم الدعوى الملياردير الأمريكي، منذ عام 2020، بالتلاعب بسعر العملة ورفعه إلى آلاف أضعاف قيمتها، ولم يقدّم مالك تويتر الجديد أي تفسير لتغيير شعاره.

ونشر ماسك صورة ساخرة لشرطي يمسك بطاقة هوية عليها صورة الطائر الأزرق فيما يظهر شعار دوغ كوين وهو يقود سيارة، ويقول للشرطي إنها صورته القديمة.

وتفاعل ناشطون على المنصات العربية والأجنبية بشكل واسع مع تغيير شعار منصة تويتر، وكتب مات والاس ساخرًا “لا أستطيع الانتظار لمشاهدة مليارات الأشخاص أثناء متابعتهم وضع إيلون ماسك عملة دوغ كوين على سطح القمر”.

وكتب كارلوس مونوز “يحاول إيلون ماسك بيع عملة دوغ كوين رغم أنها عملة مشفرة لا قيمة لها”.

وقال مغرد آخر عن ماسك “لديه منصة بقيمة مليارات الدولارات ويتلاعب بها كطفل”.

وعربيًّا، قال المبرمج سامي الربايعة إن ماسك “حرك دوغ كوين إلى ارتفاع متزايد حتى يعوض كل الخسائر، بفضل حرية الرأي في تويتر عند استحواذه عليها، وليس من أجل جعل تويتر أداة للتلاعب والتأثير في سوق الأسهم والعملات الرقمية أبدًا”.

وكتب أيمن فوزي “سبق أن استغل إيلون ماسك شعبيته في تحقيق ربح مضاربة سريع على البيتكوين، لكنه لا يملك نظرة استراتيجية لتويتر ويستغل المنصة لتعويض خسائره فيها، وإجمالًا التوقيت كان مناسبًا مع انخفاض الدولار”.

وتساءل فادي السوادي عن القيمة التي حققها ماسك من  الارتفاع الذي سجلته العملة، وهو أحد ملاكها.

وأطاح ماسك قبل أيام بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من قمة الأشخاص الأكثر متابعة وشعبية على تويتر، وهو ما سجلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية، رقمًا جديدًا يضاف إلى مالك تسلا وسبيس إكس.

ويمتلك ماسك حاليًّا أكثر من 133.068.709 متابعين مقارنة بـ 133.042.819 متابعًا لأوباما.

فبعد شرائه المنصة العام الماضي بقيمة 44 مليار دولار في عملية استحواذ مضطربة، تزايد عدد متابعي ماسك على تويتر بشكل ملحوظ، وشهد حسابه نشاطًا كبيرًا، إذ يستخدمه ماسك في إيصال التغييرات المختلفة القادمة إلى تويتر، وكذلك مشاركة تعليقاته على الكثير من الموضوعات التقنية والسياسية.

وأوضح ماسك مرارًا أنه اشترى تويتر لأنه يرى أن هذه المنصة هي “الساحة الرقمية العامة” الضرورية للديمقراطية في العالم، وقد أجرى تغييرات عدة منذ استحواذه عليها، بينها تفعيل عدد من الحسابات التي جمدتها الإدارة السابقة، ومنها حساب الرئيس السابق دونالد ترمب.

ويرى أغنى رجل في العالم أن ضبط المحتوى “أمر مُقيِّد جدًّا”، فيما تثير رؤيته المطلقة لحرية التعبير مخاوف من زيادة الإساءات (المعلومات المضللة وخطاب الكراهية) على الشبكة الاجتماعية.

وعمدت علامات تجارية عدة إلى تعليق إعلاناتها على تويتر، فيما تعتمد الشبكة بنسبة 90% على الإعلانات لتحقيق الإيرادات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل