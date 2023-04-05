إيلون ماسك يستبدل “رأس كلب” بشعار الطائر الأزرق على تويتر.. ما القصة؟ (فيديو)

فوجئ رواد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) باختفاء الطائر الأزرق وهو شعار الموقع الشهير، وظهور صورة بدلًا منه عبارة عن رأس كلب، وهو شعار العملة المشفرة “دوغ كوين”.

ولم تعلن إدارة تويتر عن سر هذا التغيير، وما إذا كان سيستمر وقتًا أطول، أم أنها مجرد محاولة جديدة من أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك، لرفع قيمة العملة الرقمية.

وأشار موقع (بلومبرغ) الأمريكي إلى أن قيمة العملة المشفرة “دوغ كوين” ارتفعت بنسبة 30% بعد أيام من طلب محامي ماسك من قاضٍ فدرالي إلغاء دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار.

وتتهم الدعوى الملياردير الأمريكي، منذ عام 2020، بالتلاعب بسعر العملة ورفعه إلى آلاف أضعاف قيمتها، ولم يقدّم مالك تويتر الجديد أي تفسير لتغيير شعاره.

ونشر ماسك صورة ساخرة لشرطي يمسك بطاقة هوية عليها صورة الطائر الأزرق فيما يظهر شعار دوغ كوين وهو يقود سيارة، ويقول للشرطي إنها صورته القديمة.

وتفاعل ناشطون على المنصات العربية والأجنبية بشكل واسع مع تغيير شعار منصة تويتر، وكتب مات والاس ساخرًا “لا أستطيع الانتظار لمشاهدة مليارات الأشخاص أثناء متابعتهم وضع إيلون ماسك عملة دوغ كوين على سطح القمر”.

I can’t wait until billions of people watch Elon Musk put a Dogecoin on the moon 😍 — Matt Wallace (@MattWallace888) April 3, 2023

وكتب كارلوس مونوز “يحاول إيلون ماسك بيع عملة دوغ كوين رغم أنها عملة مشفرة لا قيمة لها”.

Twitter is pushing the stagnant #dogecoin @elonmusk loves by the looks of this randomly appearing dog that is now the home button on the web browser version of Twitter. pic.twitter.com/VZFMPQYM2O — Carlos Munoz 📰 (@ReadCarlos) April 3, 2023

وقال مغرد آخر عن ماسك “لديه منصة بقيمة مليارات الدولارات ويتلاعب بها كطفل”.

وعربيًّا، قال المبرمج سامي الربايعة إن ماسك “حرك دوغ كوين إلى ارتفاع متزايد حتى يعوض كل الخسائر، بفضل حرية الرأي في تويتر عند استحواذه عليها، وليس من أجل جعل تويتر أداة للتلاعب والتأثير في سوق الأسهم والعملات الرقمية أبدًا”.

الرجل اليوم حرك دوج كوين والى الان ارتفاع 21% اشوي حيشد حيله حيعوض كل هالخسائر . بالتالي ننتظر كم يوم وحنشوف هذي الارقام تغيرت تماما .. وطبعا كلو بفضل حرية الرأي بتويتر عند استحواذه عليها … مش من اجل جعل تويتر اداة للتلاعب والتأثير بسوق الاسهم والعملات الرقمية ابدا. — سامي الربايعة | Sami Alrabaiah (@Sami_MST) April 3, 2023

وكتب أيمن فوزي “سبق أن استغل إيلون ماسك شعبيته في تحقيق ربح مضاربة سريع على البيتكوين، لكنه لا يملك نظرة استراتيجية لتويتر ويستغل المنصة لتعويض خسائره فيها، وإجمالًا التوقيت كان مناسبًا مع انخفاض الدولار”.

سبق مرة استغل ايلون ماسك شعبيته في تحقيق ربح مضاربة سريع على البيتكوين

بكل الاحوال الى الان ما عنده نظرة استراتيجية لتويتر وتورط فيها وعم يستغلها بطريقة او باخرى لتعويض خسائره فيها

واجمالا التوقيت كان مناسب مع انخفاض الدولار — Ayman (@Ayman_Fawzi1) April 4, 2023

وتساءل فادي السوادي عن القيمة التي حققها ماسك من الارتفاع الذي سجلته العملة، وهو أحد ملاكها.

ولكن السؤال الان كم حقق ايلون ماسك من هذا الارتفاع في العملة، خصوصاً انه من ملاك ال doge coin 🤑

وأيضاً هل يبقى شعار shiba inu على منصة تويتر بدل العصفور للابد ام ماذا؟ شاركوني ارائكم

ولاتنسوا الاعجاب بالسلسة ومشاركتها مع غيركم. — Fadi Al-Aswadi (@f_aswadi) April 3, 2023

وأطاح ماسك قبل أيام بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من قمة الأشخاص الأكثر متابعة وشعبية على تويتر، وهو ما سجلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية، رقمًا جديدًا يضاف إلى مالك تسلا وسبيس إكس.

ويمتلك ماسك حاليًّا أكثر من 133.068.709 متابعين مقارنة بـ 133.042.819 متابعًا لأوباما.

فبعد شرائه المنصة العام الماضي بقيمة 44 مليار دولار في عملية استحواذ مضطربة، تزايد عدد متابعي ماسك على تويتر بشكل ملحوظ، وشهد حسابه نشاطًا كبيرًا، إذ يستخدمه ماسك في إيصال التغييرات المختلفة القادمة إلى تويتر، وكذلك مشاركة تعليقاته على الكثير من الموضوعات التقنية والسياسية.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

وأوضح ماسك مرارًا أنه اشترى تويتر لأنه يرى أن هذه المنصة هي “الساحة الرقمية العامة” الضرورية للديمقراطية في العالم، وقد أجرى تغييرات عدة منذ استحواذه عليها، بينها تفعيل عدد من الحسابات التي جمدتها الإدارة السابقة، ومنها حساب الرئيس السابق دونالد ترمب.

ويرى أغنى رجل في العالم أن ضبط المحتوى “أمر مُقيِّد جدًّا”، فيما تثير رؤيته المطلقة لحرية التعبير مخاوف من زيادة الإساءات (المعلومات المضللة وخطاب الكراهية) على الشبكة الاجتماعية.

وعمدت علامات تجارية عدة إلى تعليق إعلاناتها على تويتر، فيما تعتمد الشبكة بنسبة 90% على الإعلانات لتحقيق الإيرادات.