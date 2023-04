إيلون ماسك يستبدل “رأس كلب” بشعار الطائر الأزرق على تويتر.. ما القصة؟ (فيديو)

فوجئ رواد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) باختفاء الطائر الأزرق وهو شعار الموقع الشهير، وظهور صورة بدلًا منه عبارة عن رأس كلب، وهو شعار العملة المشفرة “دوغ كوين”.

ولم تعلن إدارة تويتر عن سر هذا التغيير، وما إذا كان سيستمر وقتًا أطول، أم أنها مجرد محاولة جديدة من أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك، لرفع قيمة العملة الرقمية.

وأشار موقع (بلومبرغ) الأمريكي إلى أن قيمة العملة المشفرة “دوغ كوين” ارتفعت بنسبة 30% بعد أيام من طلب محامي ماسك من قاضٍ فدرالي إلغاء دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار.

وتتهم الدعوى الملياردير الأمريكي، منذ عام 2020، بالتلاعب بسعر العملة ورفعه إلى آلاف أضعاف قيمتها، ولم يقدّم مالك تويتر الجديد أي تفسير لتغيير شعاره.

ونشر ماسك صورة ساخرة لشرطي يمسك بطاقة هوية عليها صورة الطائر الأزرق فيما يظهر شعار دوغ كوين وهو يقود سيارة، ويقول للشرطي إنها صورته القديمة.

وتفاعل ناشطون على المنصات العربية والأجنبية بشكل واسع مع تغيير شعار منصة تويتر، وكتب مات والاس ساخرًا “لا أستطيع الانتظار لمشاهدة مليارات الأشخاص أثناء متابعتهم وضع إيلون ماسك عملة دوغ كوين على سطح القمر”.

وكتب كارلوس مونوز “يحاول إيلون ماسك بيع عملة دوغ كوين رغم أنها عملة مشفرة لا قيمة لها”.

Twitter is pushing the stagnant #dogecoin @elonmusk loves by the looks of this randomly appearing dog that is now the home button on the web browser version of Twitter. pic.twitter.com/VZFMPQYM2O

