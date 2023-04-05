تنظم هيئات خيرية في الجزائر تحضير مائدة إفطار يوميًا لنحو ألف صائم من المحتاجين على مدار شهر رمضان الكريم.

وقامت الجزيرة مباشر بجولة في المقر الذي اختارته الهيئات لتقديم الإفطار، وظهر العديد من الطهاة والمساعدين في المطبخ من رجال ونساء بالإضافة للمتطوعين لتنظيم الموائد يعملون مثل خلية نحل لا تتوقف.

كما ظهرت موائد الطعام مجهزة على أفضل وجه، وجبات غنية بالبروتين من الأنواع جميعها، إضافة إلى المشروبات.

وقال كبير الطهاة للجزيرة مباشر إنه لا يحب رؤية المحتاجين دون إفطار، مضيفًا “أشعر بتأنيب الضمير عندما أشاهد محتاجين يقفون في الشوارع دون طعام بينما أنا أتناول إفطاري”.

وأفاد أحد المنظمين بأن مبادرة إفطار الصائم تستهدف المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام، وقال للجزيرة مباشر إنهم يوزعون يوميًا 80 وجبة، لكنهم سيوزعون ألف وجبة ابتداء من الغد.

وقال المنظم إن الإفطار تحت رعاية الجمعية الوطنية الخيرية في ولاية تيزي وزو، لكنه أكد أنه لا يقتصر على سكان الولاية، مرحبًا بالسكان من مختلف الولايات الجزائرية.

وعن الدعم، أوضح أن هناك رعاة من الخارج لهذا الإفطار، وقال “الجالية الجزائرية في الخارج أعطتنا دعمًا قويًا بخصوص هذا المشروع الخيري العالمي”.