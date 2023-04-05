غزة.. أبو يوسف الحطاب يُسعد البسطاء بطبق الجريشة التقليدي مجانا في رمضان (فيديو)

يعمل الفلسطيني أبو يوسف الحطاب من غزة ومنذ نحو 10 سنوات على إدخال نكهة خاصة لرمضان، بإعداد طبق الجريشة التقليدي، وتقديمه إلى الفقراء ومن يرغب من أهالي الحي مجانًا طوال الشهر الفضيل.

ورصدت “حكايات البسطاء” على الجزيرة مباشر، قصة أبو يوسف الحطاب من حي الشجاعية في غزة، حيث يشرف على إعداد الطبق، وقد دأب على ذلك منذ 10 سنوات طوال شهر رمضان، إذ يتجمهر حوله الناس وخاصة الأطفال لأخذ نصيبهم من هذا الطبق المفضل وخاصة في هذا الشهر.

وعلى موقد كبير، يضع أبو يوسف طنجرة ضخمة ويعمل فيها بمساعدة أولاده لإعداد الطبق بدءًا من وضع المواد وتحريك المكونات وعملية الطبخ على الموقد، وقال إن الطنجرة تكفي لنحو 130 أسرة.

يقول أحد أولاده إن والده يعمل على هذا الأمر منذ 10 سنوات، مؤكدًا أن الحياة في حي الشجاعية لها “طعم خاص” وخاصة في رمضان، للترابط الأسري الكبير بين السكان.

ويصطف العديد من الأشخاص ومعظمهم من الأطفال وهم يحملون الأواني لأخذ نصيبهم من جريشة أبو يوسف، الذي قال إن العديد من الأشخاص يأتون إلى هنا لتذوق الجريشة التي يقوم بإعدادها وحتى الأغنياء.

الجريشة في رمضان

وتُصنع “الجريشة” من القمح البلدي المجروش المحمص مع إضافة الملح والبهارات، وتوضع في وعاء على نار هادئة مع التحريك جيدًا وبشكل مستمر لجميع المكونات حتى يتماسك قوامها، وتُقدَّم عادة مع لحم الضأن المطبوخ باللبن.

يقول أبو يوسف الحطاب إن الجريشة أكلة من زمن الأجداد، وأكد حرصه على الحفاظ عليها وتعريف الشباب بها “وهي وجبة مغذية ومريحة للمعدة وغنية بكثير من العناصر المفيدة للصائمين في رمضان”.