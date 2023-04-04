قتيل و30 جريحا إثر خروج قطار عن مساره قرب لاهاي (فيديو)

قتل شخص على الأقل وأصيب 30 آخرون، بعضهم في حالة خطيرة، بعد خروج قطار ركاب عن مساره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، قرب لاهاي في هولندا، جراء اصطدامه بمعدات بناء على القضبان.

وقالت خدمات الطوارئ الهولندية إن الحادث وقع في الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش في قرية فورشوتن قرب لاهاي، مضيفة أن القطار كان يقل نحو 50 مسافرًا.

وأفادت وكالة (إيه إن بي) للأنباء بأن العربة الأمامية للقطار الليلي من مدينة لايدن إلى لاهاي خرجت عن مسارها وسقطت في حقل بعد الحادث.

وأضافت أن العربة الثانية انقلبت واندلع حريق في العربة الخلفية.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن قطار الركاب اصطدم بقطار شحن.