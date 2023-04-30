قفز من 9 آلاف جنيه إلى 17 ألفا.. مخابز الخرطوم تعود للعمل رغم غلاء الدقيق وانعدام الغاز (فيديو)

لجأ بعض أصحاب المخابز في العاصمة السودانية الخرطوم إلى استخدام الحطب بدلا من الوقود لتوفير الخبز للمواطنين، بعد إغلاق استمر أياما مع اشتداد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتحدّث عامل في مخبز لكاميرا الجزيرة مباشر عن قلة الأيدي العاملة بسبب هروب أعداد كبيرة إلى ولايات خارج الخرطوم حفاظا على أرواحهم.

ويعاني أصحاب المخابز قلة الدقيق الذي زادت أسعاره بشكل كبير، إذ وصل من 9 آلاف جنيه سوداني قبل الاشتباكات إلى 17 ألفا خلالها (الدولار الأمريكي يساوي 600 جنيه سوداني).

وقال العامل إنهم يشعلون فرن المخبز بالحطب منذ نحو 7 أيام، بعد انقطاع الغاز، موضحا أن الحطب يسبب مشكلات عديدة منها بطء الإنتاج بسبب تأخر اشتعاله، كما أن رائحته القوية مضرة للعاملين.

ويحتاج الفرن إلى كمية كبيرة من الحطب في اليوم الواحد تصل قيمتها إلى 40 ألف جنيه سوداني، مما يجعلهم يحاولون توفيره بطرق أخرى.

ووصف آخر الوضع بـ”المأساوي” بسبب نقص العمال والدقيق وانعدام الغاز، موضحا أن أعداد من يطلبون الخبز تزداد في حين يقل الإنتاج، قائلا إنهم يعملون منذ الفجر لسد الحاجة.

وقال المتحدث إنهم يواجهون معاناة لتوفير الدقيق، إما من الأفران المغلقة أو من بعض المتطوعين، مضيفا أن مخزونهم من الدقيق لن يكفيهم سوى ليوم واحد.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر ازدحام المواطنين أمام أحد المخابز في مدينة الخرطوم للحصول على الخبز، وقال عدد منهم إن الأوضاع سيئة لكنها أصبحت أكثر استقرارا من بداية الاشتباكات.

وقالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ليني كينزلي، إن ملايين من السودانيين قد يعانون الجوع على وقع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضافت كينزلي في لقائها، يوم الجمعة، مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “السودان كان يعاني بالفعل أزمة سابقة، وكانت هناك مستويات مروعة من الجوع، وعانى ثلث الشعب السوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد، والآن نرى الوضع في السودان، وهو وضع كارثي”.

وأوضحت أن كل ما تحتاج إليه المنظمة الآن هو وقف لإطلاق النار يلتزم به الطرفان، لكي تستطيع أن توفر المساعدات الغذائية للمحتاجين.