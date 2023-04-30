انتقادات للشرطة الألمانية إثر انتزاعها طفلا مسلما من أسرته (فيديو)

واجهت السلطات الألمانية انتقادات شديدة إثر انتشار مقطع مصور يُظهر انتزاع طفل مهاجر مسلم عنوة من أسرته في مدينة برمرهافن شمالي البلاد.

وأظهر المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل لحظة دخول أفراد الشرطة ووكالة حماية الأطفال منزلا، وانتزاع طفل صغير من أسرته بينما كان الطفل يبدو خائفا ويبكي مناشدا المساعدة ومحاولا التملص منهم.

وظهر في المقطع أفراد أسرة الطفل وهم يصرخون على عناصر الشرطة، ويبلغونهم بأن الطفل يعاني مشكلات صحية، ويحتاج إلى أسرته ولا ينبغي سحبه منهم.

وسُمع أحد أفراد الشرطة وهو يقول للأسرة إن قرار أخذه جاء من المحكمة ومكتب رعاية الشباب (Jugendamt)، وإنهم جاؤوا لتنفيذ أمر المحكمة.

وانتقد العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، الشرطة لتصرّفها وطريقة الاعتقال، واتهموا مكتب رعاية الشباب بأخذ الأطفال عنوة من أهاليهم.

وأكدت شرطة برمرهافن حدوث الواقعة هذا الأسبوع، لكنها قالت إن الفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مع “مزاعم كاذبة” بشأن أسباب سحب الطفل.

وقالت الشرطة، السبت، في بيان “يُظهر الفيديو قسما صغيرا من إجراء أمرت به المحكمة لنقل طفلين للرعاية”.

وأضاف البيان “أخذ الأطفال للرعاية هو دائما الملاذ الأخير، ولا يحدث إلا لأسباب جدية. لا يمكننا تقديم أي تفسيرات إضافية بشأن أساس هذا القرار لحماية الأسرة والأطفال”.