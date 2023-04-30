السودان.. الجزيرة مباشر ترصد عودة الحركة جزئيا لإحدى أسواق الخرطوم (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، صباح الأحد، الحركة في إحدى أسواق العاصمة الخرطوم بعد 15 يوما على اندلاع الاشتباكات فيها بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع (شبه العسكرية).

وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها جزئيا في سوق (الرميلة) مع خروج بعض المواطنين للتسوق، في حين لا تزال أغلب المحال التجارية تغلق أبوابها في ظل تواصل الاشتباكات للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال أحد المواطنين إن التجار الذين يفتحون دكاكينهم يخاطرون بأنفسهم لأجل العمل وتوفير قوت عائلاتهم، وأيضا لتوفير الغذاء للمواطنين المحاصرين منذ أيام، مضيفا أن هؤلاء أيضا يعرضون حياتهم للخطر بالخروج لابتياع حاجياتهم.

وأوضح بائع خضراوات في السوق أن حركة البيع تعرف ركودا بسبب نزوح عدد كبير من الأهالي لولايات ومدن أخرى بعيدا عن الخرطوم، متمنيا أن يشهد الوضع انفراجة في الأيام القليلة المقبلة.

وأفاد مواطن لكاميرا الجزيرة مباشر بأنهم يخافون الخروج حتى للتبضع بسبب استمرار الاشتباكات وأصوات القصف المتواصلة ليلا ونهارا رغم إعلان الهدنة.

وقال بائع لحوم إن المسالخ تشهد نقصا كبيرا في اليد العاملة بسبب نزوج أغلب الجزارين عن الخرطوم، وعدم تمكن آخرين من الحركة لشح البنزين وارتفاع أسعاره، مشيرا إلى صعوبة الوضع الذي يواجهونه مع الانقطاع المستمر في الكهرباء.

وأجمع مواطنون استطلعت الجزيرة مباشر آراءهم على أن الوضع سيئ، في حين اعتبر بعضهم أنه أفضل حالا من الأيام الأولى للاشتباكات، مع عودة بعض الأسواق جزئيا للعمل.

وأفاد برنامج الغذاء العالمي بأن ثلث عدد سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 4 ملايين طفل وامرأة حامل يعانون سوء تغذية حاد.

ونزح نحو 75 ألف شخص الى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في حين تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.

وتحدثت الأمم المتحدة عن فرار ما لا يقل عن 50 ألف لاجئ من العاصمة السودانية ومناطق الاشتباكات. وقالت إن عمليات النزوح الداخلي في السودان شملت 3.7 ملايين شخص.

وقُتل ما لا يقل عن 528 شخصا وأصيب نحو 4600 آخرين خلال الاشتباكات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، حسبما أفادت وزارة الصحة.

وقالت نقابة أطباء السودان إن 62 مستشفى من إجمالي 86 في مناطق الاشتباكات متوقف عن العمل، بينما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 60% من المرافق الصحية بالخرطوم مغلقة و16% فقط تعمل بطاقتها الطبيعية.