ما الفرق بين “الفجر الصادق” و”الفجرالكاذب” ومتى ينبغي الإمساك؟ (فيديو)

قال شيخ قراء طرابلس بلال بارودي، إن الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب هو اختلاف اتجاه شعاع النور، ففي الفجر الكاذب يظهر الشعاع عموديًّا، وفي الصادق يظهر أفقيًّا.

وأشار في لقائه في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “إذا أذّن بلال فكلوا وإذا أذّن ابن أم مكتوم فأمسكوا”، في إشارة إلى أن بلالًا كان يؤذن عند الفجر الكاذب لينبه الناس على تناول الطعام والاستعداد للفجر، وإذا أذّن ابن أم مكتوم فهو الفجر الصادق وعلى المسلمين الإمساك عن الطعام.

وأضاف بارودي “أن غالبية البلدان المسلمة لديها مساحة احتياط في توقيت الأذان، مثلًا قد يؤذن المؤذن لصلاة الفجر قبل موعدها بأربع دقائق أحيانًا، وذلك من باب الاحتياط حتى يضمن أن يمسك المسلم عن الطعام”.

وأوضح “أنه في المدن التي يتعذر فيها على المسلم أن يدقق في هذه المسألة، فإنه ملزم بأن يتبع التوقيت الذي يعتمد في الدولة، والذي يكون معترفًا به من قبل إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة للبلد”.

أما مَن كان في بادية أو جبل شاهق فهو الذي عليه أن يتحقق، هل هذا هو الفجر الصادق أم الكاذب؟ وعليه أن يكون مدركًا للفرق بينهما، وفقًا لشيخ قراء طرابلس.

وأكد ضيف برنامج (أيام الله) أن الهدف من الأذان الأول الذي تعمل به بعض المناطق هو فقط تنبيه المسلمين ليتناولوا السحور، أما الإمساك عن الطعام فيكون مع الأذان الثاني الذي يكون فيه شعاع الضوء أفقيًّا، لافتًا إلى أنه لا توجد أخطاء في التوقيتات الرسمية لدى الدول.