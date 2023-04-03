لأول مرة في الدوري الهولندي لكرة القدم.. إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار (فيديو)

توقفت بعض مباريات الدوري الهولندي لكرة القدم لأول مرة، حتى يتمكن اللاعبون المسلمون المشاركون مع أنديتهم من كسر صيامهم بالتزامن مع وقت أذان المغرب.

والسبت الماضي، أوقف حكام مباريات (إكسيلسيور – تفينتي أنشخيده) و(آيندهوفن – نيميغن) و(كامبور- إيمن) اللعب مدة قصيرة حتى يتمكن اللاعبون من تناول الطعام والشراب.

ونشرت شبكة “إي إس بي إن” الرياضية على حسابها الرسمي في تويتر، مقطعا مصورا مجمَّعا للحظات التي أوقف فيها حكام المباريات اللعب للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار.

Voor het eerst in de Eredivisie: pauzes zodat spelers die meedoen aan de ramadan wat kunnen eten en drinken. 👏 pic.twitter.com/hc8u22CX7S — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2023

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قد أعلن قبل أكثر من أسبوع أن “استراحة رمضان” مسموح بها لأول مرة في كرة القدم الاحترافية، ليحذو بذلك حذو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذي قرر هذا الإجراء بدءا من شهر رمضان الحالي.

وتضمّن قرار الاتحاد الهولندي إيقاف الحكام للمباريات في أول وقت متاح بعد غروب الشمس، حال وجود لاعب مسلم واحد على الأقل في الملعب صائم في رمضان على أن يتم مناقشة هذا قبل بداية كل مواجهة.

Primeur in de Eredivisie: wedstrijden onderbroken vanwege ramadan https://t.co/MSdK3yDhGI — NUsport (@NUsport) April 1, 2023

ويضم الدوري الهولندي عددا كبيرا من اللاعبين المسلمين الذين يصومون شهر رمضان، من العرب المحترفين في هولندا، والأفارقة المسلمين، بالإضافة إلى اللاعبين الهولنديين ذوي الأصول العربية أو المسلمة.

ورغم أن الاتحاد الإنجليزي اتخذ قرارا بمنح الحكام الحرية من أجل إيقاف المباريات للسماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم، فإن موقف الاتحاد الفرنسي كان مغايرا، بعد أن فرض على الحكام عدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين بكسر صيامهم.