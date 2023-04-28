مصر ترد على نتفلكس: “كليوباترا كانت فاتحة البشرة”

أكد المجلس الأعلى للآثار في مصر، الخميس، أن الملكة كليوباترا كانت “ذات بشرة فاتحة اللون”.

ويأتي ذلك وسط حالة من الجدل خلال الأيام الماضية حول هوية الملكة المصرية القديمة، بعدما أعلنت شبكة نتفلكس، عن سلسلة دراما وثائقية، جديدة عنها، يظهرها سمراء اللون.

وأعلنت شبكة نتفلكس لإنتاج وعرض الأعمال الفنية والوثائقية، عرضًا مرتقبًا لسلسة وثائقية تلعب فيها الممثلة السمراء، أديل جيمس دور الملكة الشهيرة.

ويؤكد المقطع الترويجي الذي نشرته الشبكة في يوتيوب، أن القصة الوثائقية، ستعيد رسم حياة آخر الشخصيات الفرعونية المصرية، “أثناء كفاحها للدفاع عن عرشها وعائلتها وعملها”.

ورغم أنها ليست أول مرة يتم فيها تجسيد شخصية كليوباترا، إلا أن منتقدي العمل المزمع عرضه في العاشر من مايو/أيار المقبل يستنكرون اختيار ممثلة سمراء لتجسيد دور الملكة التي حكمت مصر بين عامي 51 و30 قبل الميلاد ويعدّونه تزييفًا للتاريخ.

وطالبت نائبة في البرلمان المصري، الحكومة باتخاذ قرار بحظر المنصة في البلاد، وهو الطلب المتكرر، “بسبب بث نتفلكس محتوى مسيئًا لمصر وقيمها العائلية”.

وتقدمت النائبة هناء رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري بطلب إحاطة لوزراء الخارجية، والثقافة، والسياحة والآثار حول “محاولات تزييف وتزوير الحقائق التاريخية عن الحضارة المصرية”.

ونشر المجلس الأعلى للآثار في مصر، بيانًا مطوّلًا ذكر فيه خبراء شددوا جميعًا على أن كليوباترا كانت “ذات بشرة فاتحة اللون وملامح هيلنستية يونانية”.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن “ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفًا للتاريخ المصري”.

ومن المعروف على المستوى الشعبي، أن الملكة التي ولدت في العام 69 قبل الميلاد، كانت تتمتّع بجمال رائع.

وذكر فيلم وثائقي بثته شبكة “بي بي سي” البريطانية، عام 2009، أن دماء أفريقية كانت تجري في عروق كليوباترا، ولكنه لم يتسبب في إثارة الجدل.

وكتب عالم الآثار زاهي حواس على فيسبوك “كانت كليوباترا مثل الأميرات والملكات المقدونيات، وإذا نظرنا إلى تماثيل الملكة والعملة فلن نجد أي دليل يؤيد الادعاء أن كليوباترا كان سمراء البشرة، أنا لست ضد أصحاب البشرة السمراء إطلاقًا، ولكن وجدت أن من واجبي كأثري أن أوضح الحقائق”.

ومع بدء تعالي الأصوات المطالبة بتدقيق منهجية صنع الأفلام الوثائقية غيّرت نتفليكس تصنيف العمل عبر منصتها من “وثائقي” إلى “وثائقي خيالي”.