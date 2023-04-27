علماء فلك يحددون أصل “النجوم الزائفة” وعلاقتها بمصير مجرة درب التبانة

تمكن علماء فلك الأربعاء -للمرة الأولى- من تأكيد أصل النجوم الزائفة (كويزر Quasar)، التي تعتبر الأجرام الأكثر إشراقًا في الكون، وتتمتع بطاقة هائلة، وتتسبب في زوال المجرات.

والنجوم الزائفة هي إحدى أكثر الأجرام السماوية تطرفًا في أدائها، ويتميز بعضها بقدرة على الإشراق تفوق مليار نجم. وهذه النجوم الواقعة وسط المجرات، تُغذيها ثقوب سوداء هائلة تنبعث منها إشعاعات كثيفة من خلال امتصاص الغاز.

وتشير النظرية منذ اكتشاف النجوم الزائفة في خمسينيات القرن الفائت، إلى أن هذه الأجرام تتشكل عقب اصطدام مجرتين. لكن أصلها بقي موضع نقاش لعدم وجود أدلة كافية في هذا الخصوص.

وأكد فريق عالمي يضم علماء فلك أنه وجد دليلًا مهمًّا على أن النجوم الزائفة تشكّلت فعلًا نتيجة تصادم مجرتين، وهي ظاهرة تطلق كمية هائلة من الطاقة الضرورية لحدوثها.

Astronomers solve the mystery of how quasars are ignited https://t.co/QXjqr0WtrH pic.twitter.com/mmH0LfeGK9 — The Independent (@Independent) April 26, 2023

وقد تلقى مجرة درب التبانة هذا المصير يومًا ما، على ما حذر منه كلايف تادهنتر، وهو أحد معدي الدراسة التي نشرت أمس الأربعاء في مجلة “Monthly notices of the Royal Astronomical Society”.

وأوضح عالم الفيزياء الفلكية في جامعة شيفيلد البريطانية، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، أن سبب استنتاجه يعود إلى أن مجرة أندروميدا المجاورة لمجرتنا تتجه نحو مجرة درب التبانة بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الثانية.

وبهذه الوتيرة، قد تصطدم المجرتان في غضون نحو 5 مليارات سنة، مما سيؤدي إلى توليد نجوم زائفة.

ومن خلال دفع الغاز المحيط بها، تمنع النجوم الزائفة تكون أي نجم جديد، مما يؤدي إلى زوال المجرتين، على حد قول تادهنتر.

وقارنت الدراسة بيانات رُصدت فيها 48 مجرة تحوي نجومًا زائفة في وسطها مع بيانات 100 مجرة لا تضم هذه الأجرام. وأظهرت النتائج أن احتمال اصطدام المجرات التي تظهر نجوم زائفة في وسطها أعلى بـ3 أضعاف من تلك التي لا تحوي نجومًا مماثلة.

وأوضح تادهنتر أن التوصل إلى هذه الأدلة بعد فترة زمنية طويلة يعود إلى أن التلسكوبات التي استُخدمت لرصد المجرات صُممت لرصد الأجرام الواقعة وسط المجرات، لكنها عجزت عن رصد الآثار الناجمة عن اصطدام سابق الموجودة على المحيط الخارجي للمجرات.

فعند رصد المجرات بواسطة تلسكوب “هابل” الفضائي مثلًا، تظهر الآثار باهتة بحسب تادهنتر. لذلك، اعتمد فريقه على التلسكوبات الأرضية كمرصد أيزك نيوتن في جزيرة لا بالما الإسبانية.

وأبدى العالِم أمله أن يتمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي من أن يلتقط صورا تعود إلى العصور البعيدة لهذه النجوم الزائفة.