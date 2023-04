علماء فلك يحددون أصل “النجوم الزائفة” وعلاقتها بمصير مجرة درب التبانة

تمكن علماء فلك الأربعاء -للمرة الأولى- من تأكيد أصل النجوم الزائفة (كويزر Quasar)، التي تعتبر الأجرام الأكثر إشراقًا في الكون، وتتمتع بطاقة هائلة، وتتسبب في زوال المجرات.

والنجوم الزائفة هي إحدى أكثر الأجرام السماوية تطرفًا في أدائها، ويتميز بعضها بقدرة على الإشراق تفوق مليار نجم. وهذه النجوم الواقعة وسط المجرات، تُغذيها ثقوب سوداء هائلة تنبعث منها إشعاعات كثيفة من خلال امتصاص الغاز.

وتشير النظرية منذ اكتشاف النجوم الزائفة في خمسينيات القرن الفائت، إلى أن هذه الأجرام تتشكل عقب اصطدام مجرتين. لكن أصلها بقي موضع نقاش لعدم وجود أدلة كافية في هذا الخصوص.

وأكد فريق عالمي يضم علماء فلك أنه وجد دليلًا مهمًّا على أن النجوم الزائفة تشكّلت فعلًا نتيجة تصادم مجرتين، وهي ظاهرة تطلق كمية هائلة من الطاقة الضرورية لحدوثها.

