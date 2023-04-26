فتاة تركية توقف موكب أردوغان لتقدم له طبق بقلاوة وكوبا من الشاي (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لفتاة تركية اعترضت موكب الرئيس رجب طيب أردوغان، لتقدم له حلوى وشايًا لإكرامه.

وكان أردوغان في طريقه تُقلّه حافلة للقاء جماهيري أقيم في أكيازي، بعد الحفل الذي حضره في ساكاريا لتسليم دبابة (ألتاي) الجديدة المحلية الصنع للجيش التركي.

وبينما كان أردوغان في طريقه، توقف بالموكب ليلبي دعوة المواطنين الذين كانوا ينتظرون على الطرق مع صواني الشاي في أيديهم، وعليها بقلاوة منزلية ومكسرات مجففة وعيران.

Sakaryalı kadınlar Erdoğan'a;ev baklavası,kuruyemiş,

ayran ve çay ikram etti. Putin Mutlu Akşamlar Yalova Neslihan #SONDAKİKA AK Yapım TOGG Hakan Fidan Kadir Doğulu İstifa Haram Yeşil Sol Parti Rümeysa #TürkiyeYüzyılı #yeminediyorum #GençlikİçinHemenŞimdi AlparslanHocam… pic.twitter.com/HMDRSE9uvH — Gülbahar ARSLAN 🇹🇷 (@gulbahar_arsln) April 25, 2023

وأظهر المقطع المصور فتاة وهي تركض خلف الحافلة، قائلة “سيدي الرئيس توقف توقف”، وركضت الفتاة نحو أردوغان وقدّمت له صينية عليها بعض الحلوى والمكسرات وكوب من الشاي، قائلة “أرجوك، خذ مني سيدي الرئيس، رضي الله عنك، أوقفت موكبك لنا، نحن نحبك كثيرًا”.

واحتسى الرئيس الشاي الذي قدّمته الفتاة، وسط فرحة المواطنين الذين التفوا حول الحافلة، وانهالوا بالدعوات والمديح للرئيس.

#Cumhurbaşkanı #Erdoğan'ın otobüsünü durdurup baklava çay ikram ettiler — Ankara Masası (@AnkaraMasasi) April 25, 2023