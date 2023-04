يعمل ببصمة الوجه.. مسدس ذكي لا يطلق النار إلا بإذن صاحبه (شاهد)

طورت شركة بيوفاير تيك (Biofire Tech) الأمريكية، تقنية جديدة لمسدس ذكي يتم تفعيله بواسطة التعرف على الوجه، وهو أحدث تطور في الأسلحة الشخصية التي لا يمكن إطلاقها إلا بواسطة مستخدمين تم التحقق منهم.

ورغم تعثر النماذج الأولية، تم القيام بعدة تجارب أطلق خلالها السلاح النار بنجاح وبدا أن تقنية التعرف على الوجه تعمل، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وتثير فائدة هذه التكنولوجيا ومدى موثوقيتها بالإضافة إلى المعارك السياسية حول تنظيم حمل الأسلحة النارية، جدلا منذ عقود، لكن مؤيديها يقولون إنها فرصة لمنع الأطفال والمجرمين والأشخاص الذين لديهم ميول لإيذاء النفس، من الضغط على الزناد.

وبالإضافة إلى المسدس الذكي يمكن أيضًا تشغيل “بيوفاير” بواسطة قارئ بصمات الأصابع، وهي واحدة من بين ميزات أخرى عديدة للبندقية الذكية المصممة لتجنب إطلاق النار بالخطأ من قبل الأطفال، وتقليل حالات الانتحار، أو حماية الشرطة من عمليات الاستيلاء على أسلحتهم وجعل البنادق المفقودة والمسروقة عديمة الفائدة.

وغالبا ما تستخدم الأسلحة الهجومية في حوادث إطلاق نار بولايات أمريكية عدة وتؤدي لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، فقد قتل أكثر من 20 ألفا و800 شخص في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة عام 2022، بما يشمل القتل والانتحار، وفقا لمجموعة “أرشيف العنف المسلح”، وهي مجموعة بحثية غير ربحية.

ويمكن شحن الإصدارات الأولى الجاهزة للمستهلك من المسدس عيار (9 مليمترات) إلى العملاء الذين طلبوها مسبقًا خلال الربع الأخير من هذا العام، مع احتمال أن يصل سعره إلى نحو 1500 دولار، بحسب التقرير.

