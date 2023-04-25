إغراق سفينة عمدا قبالة سواحل فلوريدا.. ما السبب؟ (فيديو)

قامت ولاية فلوريدا الأمريكية بإغراق سفينة قديمة في خليج المكسيك بهدف تكوين شعاب مرجانية اصطناعية لجذب الغواصين إلى المنطقة، والحفاظ على الحياة البحرية.

ويعمل حطام السفن الغارقة على تكوين شعاب مرجانية اصطناعية، موفرًا بذلك الركيزة الأساسية والمغذيات لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الكائنات الحية الدقيقة التي قد تسهم بدورها في تلف السفن أو الحفاظ عليها.

ومجتمعات الكائنات الحية الدقيقة تلك على درجة عالية من التنوع؛ ولا يزال مدى تنوع هذه المجتمعات وكيفية تنظيمها لغزًا بالنسبة لنا.

Ship deliberately sunk to create artificial reef pic.twitter.com/eVKdhiTIIb — The Independent (@Independent) April 20, 2023

وقال المسؤولون بمقاطعة أوكالوسا التابعة لولاية فلوريدا “إن هذه المنطقة من خليج المكسيك كانت بحاجة ماسة إلى إنعاش الحياة البحرية داخلها، وإن هذه السفينة التي تم إغراقها على عمق 75 قدما تحت سطح الماء، بإمكانها المساعدة على هذا الأمر”.

ورغم أن الشعب المرجانية تحتل مساحة أقل من واحد بالألف من مساحة المحيطات فإنها تعد موئلًا لرُبع الأجناس البحرية.

وتعد السفن الغارقة مكانًا مهمًّا تتعدد فيه الأنواع البحرية، مما يجعلها مزارًا متميزًا للمهتمين بها، إذ تنتشر البكتيريا المُؤكسِدة للحديد على نطاق واسع من حطام السفينة، وتلعب دورًا في تدوير المعادن والمغذيات في بيئة الحطام.