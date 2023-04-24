مسنّ أسترالي يعلن اسلامه بعد مجيئه إلى المسجد للشكوى من صوت صلاة العيد

في مشهد مؤثر ووسط تهاني المصلين، أعلن مسنّ أسترالي إسلامه بعد ما جاء إلى المسجد ليشتكي من صوت صلاة العيد المرتفع.

ووثق مقطع فيديو المسنّ الأسترالي وهو ينطق الشهادتين بالعربية والإنجليزية ويبكي بحرارة أثناء تهنئته من رواد المسجد.

وشارك الحاج حسن جوس وهو أحد الدعاة النشطين في أستراليا، وفي ضاحية أروندل بمدينة جولد كوست تحديدًا، المقطع عبر حسابه على فيسبوك، وعلق عليه “مرحبا بك يا أخي في الإسلام في يوم العيد”، وأضاف “جاء هذا الأخ يشكو من الضوضاء هذا الصباح، وعاد إلى المنزل مسلمًا، الله أكبر”.

وقال حسن في بداية المقطع إن العجوز الذي يدعى بروين ويقطن في دار مسنّين قريبة من المسجد، جاء يشتكي إليه بسبب الضوضاء التي قد تكون حدثت إثر اجتماع المسلمين لصلاة العيد، لكنه جلس معه خمسين دقيقة تحدث معه خلالها، واقتنع بالإسلام وأراد اعتناقه.

وأظهر المقطع الشيخ حسن وهو يلقن المسنّ الشهادة وسط تؤثر الرجل وبكائه، وتقدم المسلمون الموجودون بالمسجد نحوه لتهنئته في أجواء مميزة، مرحبين به في عائلته الجديدة، على حد تعبيرهم.

وحظي المقطع بإعجاب واسع عبر المنصات، حيث دعا له المسلمون بالهداية، وهنؤوه بالدخول في الإسلام في هذا العمر.

ومن جانب آخر، أشاد كثيرون بأسلوب الرجل المسلم الذي تحدث معه، حيث قدم صورة مميزة عن الإسلام، هدّأت من غضب الرجل وجعلته يجلس ليسمع معلومات عن الإسلام.

وأكد بعض أفراد الجالية المسلمة في أستراليا الدور الكبير الذي يؤديه جوس في أوساط الجالية هناك، حيث يبذل ماله وجهده في الدعوة إلى الإسلام.

ووثق جوس عبر حسابه على فيسبوك إسلام فتاة في اليوم نفسه، حيث لقنها الشهادة وسط تكبير المسلمين الحاضرين، وتهنئتهم للفتاة بالإسلام.