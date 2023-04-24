عيادات ميدانية تطوعية لإسعاف المصابين في الاشتباكات بالخرطوم (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر نقل مواطن سوداني مصاب في الاشتباكات بمدينة أم درمان، الاثنين، إلى عيادة ميدانية على عربة تجرها دابة؛ بسبب غياب وسائل النقل ونقص الوقود.

وأنشأ شباب “لجان المقاومة” السودانية عيادات ميدانية ومراكز إيواء للنازحين من اشتباكات قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

ووقف مراسل الجزيرة مباشر على الوضع المأساوي داخل إحدى هذه العيادات بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم، حيث يساعد الشباب السوداني المرضى بوسائل بدائية ويبذلون مجهودات مكثفة لإسعاف المصابين.

وحمل شباب سودانيون المصاب إلى إحدى غرف المركز المهيأة لاستقبال المرضى. وتستعين المبادرة بكوادر طبية وممرضين متطوعين لإسعاف المصابين، وذلك بعد أن خرجت المستشفيات في ولاية الخرطوم من الخدمة منذ الأيام الأولى للاشتباكات.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، أن أحد الأطباء المتطوعين شخّص حالة المصاب بأنها خطيرة وأنه يلزم نقله إلى أحد المستشفيات الكبيرة.

ووفرت المبادرة بعض المعدات الطبية لإسعاف الإصابات البسيطة، ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر خياطة جروح بعض المصابين ومدهم بالأدوية عبر المحاليل.

وقال أحد المشاركين في المبادرة إنها تُعنى بـ3 مسارات (الطبي والميداني والإنساني)، وأفاد بأن لجان المقاومة تطلب مساعدات من متطوعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجّل المتحدث لكاميرا الجزيرة مباشر تضامنا مع المبادرة، لافتا إلى وجود نقص كبير في المعدات الطبية والأدوية في “غرفة الطوارئ” مع زيادة أعداد المصابين بشكل يومي.

وأوضح أن مراكز إيواء الفارين من أماكن الاشتباكات المشتعلة، تحتاج بدورها إلى عدد من الإمكانات والتجهيزات، ودعا المتطوعين إلى مدهم بالمواد الغذائية.

وأضاف أن أكبر الصعوبات التي يواجهونها انقطاع الوقود؛ مما يجعلهم غير قادرين على نقل المصابين من أماكن الاشتباكات إلى العيادات.





وكشف الناطق باسم الهلال الأحمر السوداني أسامة أبو بكر، الأحد، عن المعاناة الكبيرة التي تعانيها المنظمات الإغاثية في السودان في الوقت الحالي، وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة ومساعدة المدنيين، وكذلك حالة المستشفيات المزرية.

وقال أبو بكر خلال لقاء في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، إن أوضاع المستشفيات في الخرطوم في حالة مزرية للغاية، وإن نسبة المستشفيات التي تخرج من الخدمة تمامًا تزيد يوميًّا بسبب قربها من مناطق الاشتباكات أو نتيجة قصفها مباشرة.

وأضاف “كما أن المستشفيات التي ما زالت تعمل تعاني من صعوبات كبيرة فيما يتعلق بتوفير أبسط الأدوات الطبية، وأيضًا من نقص كبير في الكوادر الطبية، من أطباء وممرضين وغيرهم”.

وقال محمد إبراهيم، الناطق باسم وزارة الصحة في السودان، السبت، إن الوزارة تعمل حاليًّا بالحد الأدنى من الفرق والكوادر الطبية التي تقدّم الخدمة الطارئة في المستشفيات التي ما زالت تعمل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن الوزارة من خلال الغرفة المركزية تتبع بروتوكلات الكوارث الطبيعية والبشرية، حيث إن الأولوية حاليًّا للمصابين بالاشتباكات العسكرية.

وكانت نقابة أطباء السودان -اللجنة التمهيدية قد أعلنت في منشور أوردته عبر فيسبوك وشاركته لجنة أطباء السودان المركزية، أن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالخرطوم ومدن أخرى تعرضت للقصف بالمدافع والأسلحة النارية.

وأشارت النقابة إلى أن هذا “القصف يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تنص على حماية المؤسسات الصحية وتحييدها من الاستهداف”.

وطالبت المجتمع الدولي بإلزام طرفي النزاع بعدم المساس بالمرافق الصحية وفتح ممرات آمنة والسماح بمرور سيارات الإسعاف، مناشدة المنظمات الإنسانية مدّ يد العون والتحرك العاجل من أجل المساعدة على إجلاء الجرحى وتوفير المحاليل الوريدية وأكياس الدم والمعينات الطبية.